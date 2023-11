Consciência Negra tem parte de programação cancelada na região

Parte da programação do Feriado da Consciência Negra, comemorado nesta segunda-feira (dia 20 de novembro), foi suspensa na região.

A recomendação foi atendida, por exemplo, por Suzano por causa dos riscos de ventanias e tempestades (O DS trouxe os detalhes na edição deste sábado - 18 de novembro).

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tornou o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado oficial em todo o Estado de São Paulo. Ele sancionou um projeto de lei do deputado estadual Teonilio Barba (PT) e a medida já vale para este ano.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Cultura havia preparado programação especial para este mês em referência a data. Todos os eventos tinham entrada livre.

Na sexta-feira (10) ocorreu a abertura da exposição “Encanto: Arte Vivência da Afro-Diáspora”, com curadoria de Diogo Nógue, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro as às 18 horas.

No mesmo dia, a partir das 19 horas aconteceu a palestra “Saúde Mental da População Negra”, com a psicóloga Gabriele de Souza, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi.

No sábado (11) das 15 às 22 horas aconteceu o evento “Quilombo Cultural”, com exposições, sarau e apresentações de DJs e Jazz Band, no Casarão das Artes (Rua Vinte e Sete de Outubro, 271 – Centro). Na segunda-feira (13) às 19 horas foi a vez da palestra “Literatura Negra no Contexto da Lei Federal 10.639/03”, com Lívia Barros.

No sábado dia 18 aconteceu aula aberta de capoeira do Projeto Mais Capoeira, pelo Grupo Ginga Palmares a partir das 10 horas; às 14 horas acontece o “Samba de Roda”, com Aleteia Loiola, do Projeto Flores da Laranjeira: também no mesmo horário “Flashback no Parque” e aula aberta de “passinho”. Todos os eventos do sábado acontecem no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador.

CANCELADOS EM SUZANO

Neste domingo (19), das 12 às 17 horas iria acontecer o “Samba no Parque” e a Feira Afro, no Parque Max Feffer. O evento foi cancelado.

No dia da Consciência Negra (20) estava previsto um Encontro Cultural das Religiões de Matrizes Africanas Contra a Intolerância Religiosa, no Parque Max Feffer, a partir das 10 horas. A partir da 13 hora haveria apresentações musicais com as bandas de reggae Nativo Urbanizado, Kilimanjaro e Irmandade Africana também no parque. Além disso, a cidade também organizou com uma programação especial voltada a data no Cineteatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70 – Centro).

Itaquaquecetuba não informou sobre cancelamento. A cidade preparou uma programação especial e temática neste mês que celebra a Consciência Negra com o Clube do Livro na biblioteca municipal, inaugurada uma seção de literatura negra junto à realização de um sarau temático no mesmo local. No dia 21, às 9 horas, acontece uma roda de conversa e uma oficina de turbante na Secretaria de Cultura. Às 19h20, a Universidade de Guarulhos (UNG) sedia a palestra "É brincadeira: racismo recreativo e a naturalização no ambiente escolar". Já no dia 22, a palestra "Epiderme: lugar de preconceito" será às 9h na Cultura e às 19h20 na UNG.

De 21 a 23, às 10h, também haverá uma ação temática com apresentações, artesanato, palestras, doces e corte de cabelo no albergue municipal.

No dia 24, às 10h, o Parque Ecológico (rua Cabrália Paulista, 100 - Estação) será palco de atividades com a realização de quiz, bingo, brincadeiras e atividades esportivas. A abertura da exposição Personalidades Negras 2023 será às 19h20 na UNG.

Para fechar a programação, no dia 26 haverá mais uma edição do projeto Cultura Itinerante no Jardim Caiuby.

No próximo dia 20, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, Poá oferecerá para a população várias atividades culturais alusivas à data. A partir das 10h acontece a abertura oficial da programação, com ato solene na Praça Zumbi dos Palmares (Rua Herculano Duarte Ribas, no Centro). Todas as atividades são gratuitas. A partir das 16h, no Teatro Municipal, haverá certificação dos artistas locais e palestra com Honório Costa e Ivan Galvão. Já às 17h o espaço recebe a apresentação do professor e coreógrafo Jonathan Cardoso. A programação do dia se encerra com a abertura da exposição da Maria do Barro, a partir das 17h30, também no Teatro Municipal.

Em Arujá, no museu haverá a exposição “Ubuntu”, funcionando de terça a sexta-feira das 08 às 12h e das 13 às 17h, na rua Major Benjamin Franco, 15. A exposição aborda a influência da cultura afro na brasilidade e a conscientização para luta anti-racismo.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a sociedade civil organizará diversas atividades entre os dias 14 e 27 de novembro, como forma de promoção do Dia da Consciência Negra. Toda a programação está sujeita a alterações.

No dia 14, o Centro de Assitência Social da Vila Nova União preparou uma apresentação especial dos adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a partir das 13 horas.

O Festival Culturas Pretas acontece nos dias 15, 20 e 22 de novembro. No dia próximo dia 15, será comemorado o Dia Nacional da Umbanda, no período da manhã, no Largo Bom Jesus. A ação contará com diversas apresentações temáticas. Já neste dia 20, a programação inicia na praça Zumbi dos Palmares, na parte da manhã, esegue para o Largo da Feira de Braz Cubas no período da tarde.

Em Ferraz de Vasconcelos, aconteceu oficinas artesanais temáticas, apresentações culturais e Praça de Alimentação de comidas típicas Afro.