Região

Conselheiro do Ciesp Alto Tietê morre aos 81 anos em Mogi

Romildo de Oliveira Campelo é pai do secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária de Mogi, Romildo de Pinho Campelo

02 janeiro 2026 - 11h46Por Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O conselheiro do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do Alto Tietê, Romildo de Oliveira Campelo, faleceu aos 81 anos, nesta sexta-feira (2), em Mogi das Cruzes. A informação foi confirmada pelo Ciesp Alto Tietê.

O velório acontece a partir das 11h30, no Velório Cristo Redentor, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O sepultamento está marcado para as 16h30 desta mesma data.

Advogado com atuação no segmento de consultoria ambiental, Campelo construiu uma trajetória de mais de 30 anos no Ciesp Alto Tietê, onde integrou a diretoria regional e ocupou o cargo de 1º vice-diretor nos últimos quatro anos, com mandato encerrado em 31 de dezembro.

Natural de Pernambuco, Romildo de Oliveira Campelo deixa a esposa Ângela, os filhos Silvio e Romildo de Pinho Campelo, atual secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária de Mogi das Cruzes, duas noras, cinco netos e uma bisneta.

“Deixaste em nossos corações lembranças lindas que jamais iremos esquecer”, destacou o secretário em suas redes sociais.

