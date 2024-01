Conselheiros tutelares de Itaquá tomam posse

Na última quarta-feira (10), foi realizada a cerimônia de posse dos conselheiros tutelares eleitos para atuarem pelos próximos quatro anos em Itaquaquecetuba. O prefeito Eduardo Boigues, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Delton Crispin, secretários, vereadores, além de familiares e amigos dos conselheiros estiveram presentes no evento que aconteceu na Câmara Municipal.



A função do conselheiro tutelar é garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, interceder em questões familiares, fazer e receber denúncias, requisitar serviços públicos e providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária.



Há três Conselhos Tutelares no município que atuam em uma unidade na região central da cidade, mas em breve serão descentralizados para os bairros Vila Virgínia, Jardim Caiuby e Campo da Venda. "É muito importante essa descentralização porque precisamos deixar o Conselho Tutelar mais acessível à população. Quero dar meus parabéns aos conselheiros eleitos e dizer que podem contar com a Secretaria de Desenvolvimento Social", disse o chefe da pasta, Gabriel Rocha.



Trinta conselheiros tomaram posse, sendo 15 titulares e 15 suplentes. Os titulares do primeiro conselho são Caio Fernando Toyama, Eric dos Santos, Fernanda da Silva, Antonia Auristela e Maria Isabel Ferreira. Do segundo, tomou posse Sandra Regina da Silva, Jessica Ribeiro, Ricardo Rodrigues, Luciana Mastriano e Maria de Lourdes Gonçalves. Já do terceiro, Liliane Gonçalves, Clovis Gonçalves, Valdirene da Silva, Isabela Antoniassi e Joselaine Gonçalves assumiram o cargo.



Os suplentes são: Sandra Cristina da Silva, Josefa dos Santos, Lilian Cristina de Assis, Gabriela Rosemary da Silva, Elizabete Souza, Talita Barbosa, Maria de Lourdes da Silva, Ana Carolina Queirós, Maurício Lopes, Ivo Aparecido da Silva, Elaine Cristina Soares, Marcos Antonio Porto, Beatriz Alves, Florisvaldo da Silva e Estela Dalva Ramos.



Os novos conselheiros passaram por capacitação e avaliação psicológica. Além disso, a secretaria está contratando uma empresa para promover outra capacitação em fevereiro. "Tornar os representantes do Conselho Tutelar ainda mais aptos para o cargo é fundamental para cuidarem das nossas crianças e adolescentes. Tenham sempre o olhar atento e diferenciado, porque precisamos garantir seus direitos e segurança", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.