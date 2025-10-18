Conselho da Mulher realiza ação do Outubro Rosa em Ferraz

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz de Vasconcelos (CMDM-FV), em parceria com a Casa da Mulher e Paulista Ferrazense e as secretarias de Assistência Social e Saúde e a prefeitura do município, realizará uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A atividade acontecerá no dia 24 de outubro, das 13 às 15 horas, no Calçadão da Avenida Quinze de Novembro, localizado na Vila Romanópolis. Durante o evento, serão oferecidas orientações sobre saúde da mulher, prevenção do câncer de mama e autocuidado, além de distribuição de materiais informativos.

De acordo com Alessandra França de Souza, vice-presidente do CMDM-FV, a iniciativa representa um momento de união e conscientização na cidade. “O Outubro Rosa é um mês simbólico, que nos lembra da força das mulheres e da importância de cuidar de si mesmas. Queremos incentivar todas a olharem com mais atenção para a própria saúde e buscarem a prevenção como um ato de amor e autovalorização.”

A ação faz parte do calendário municipal de mobilizações em prol da saúde da mulher e reforça o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com a promoção da qualidade de vida e do bem-estar feminino.