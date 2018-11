Conselho de Prefeitos discute desenvolvimento integrado, segurança e aliança com governador e deputados eleitos

Na primeira reunião pós-eleições, o Conselho de Prefeitos do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê se reuniu nesta segunda-feira (12) com representantes da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) para conhecer a minuta do projeto de Lei do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI); do Sebrae-SP para divulgar o Prêmio Prefeito Empreendedor, e com o delegado seccional Jair Barbosa Ortiz para discutir sobre segurança pública nas cidades da Região. Ainda na reunião, liderada pelo presidente Rodrigo Ashiuchi, foi discutida a aproximação do consórcio com o governador eleito João Dória e com os deputados estaduais e federais e definida a data para a eleição da presidência do CONDEMAT.

Após três anos de trabalho, o PDUI entrou na reta final com a elaboração da minuta do projeto de lei que será enviada para aprovação do Conselho de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana e, na sequência, encaminhada à Assembleia Legislativa ainda neste ano. O PDUI traz as diretrizes para o desenvolvimento planejado e sustentável das 39 cidades da Região Metropolitana.

“Pela primeira vez teremos uma lei metropolitana com diretrizes de planejamento. E uma lei de todos nós, construída coletivamente pelos prefeitos e sociedade civil”, enfatizou o diretor de Planejamento da Emplasa, Luiz José Pedretti.

O Alto Tietê, que representa a sub-região leste, participou da elaboração do plano com as equipes técnicas das prefeituras e com a sociedade civil. Após a sua aprovação, as cidades terão três anos para adaptar os planos diretores municipais com as diretrizes da Região Metropolitana.

“O Alto Tietê tem uma grande importância para a Região Metropolitana e esse é um plano muito esperado. Não se trata de obra na rua, mas um legado que efetiva um plano de voo para que cada cidade possa se desenvolver de forma planejada dentro da região. Mais do que isso. Não é um plano político, mas técnico”, ressaltou o presidente do CONDEMAT.

Representantes do Sebrae-SP apresentaram aos prefeitos as novidades da edição 2018/2019 do Prêmio Prefeito Empreendedor, que acontece em etapas estadual e nacional e é um reconhecimento aos administradores que implantaram projetos voltados para o desenvolvimento dos pequenos negócios. “Esse é um foro privilegiado para apresentar o Prêmio, que tem o objetivo de premiar os gestores municipais e divulgar as boas ações”, destacou Sérgio Gromik, gerente regional do Sebrae.

Os prefeitos também se reuniram com o delegado seccional Jair Barbosa Ortiz, que responde pela Polícia Civil no Alto Tietê e reforçou o interesse da instituição em manter e ampliar as parcerias com as prefeituras da Região. Entre as iniciativas encaminhadas está a de dar maior agilidade no atendimento de ocorrências apresentadas pelas Guardas Municipais nas delegacias.

“Isso é possível e temos total interesse de colocar em prática para que os guardas possam voltar rapidamente para o policiamento preventivo nas ruas”, disse Ortiz. “Nosso objetivo é unir forças para afinar assuntos de segurança pública com as prefeituras”, acrescentou o delegado.

Eleição e Governo do Estado

Na reunião desta segunda-feira, os prefeitos trataram também da eleição no Condemat. Foi definida a data do dia 17 de dezembro para a escolha da diretoria que estará à frente do consórcio em 2019. Os prefeitos interessados deverão apresentar a candidatura no próprio dia da eleição. O atual presidente Rodrigo Ashiuchi, que pode se candidatar à reeleição, adiantou que o clima não será de disputa e pregou a conciliação e continuidade.

“O importante é a continuidade. Time que está ganhando deve continuar unido para resolver os problemas em prol do Condemat e com todas as cidades recebendo a devida atenção”, destacou o presidente Rodrigo.

Também foi decidido que o CONDEMATterá uma agenda, no início de 2019, com os deputados estaduais e federais eleitos pela Região, assim como com os secretários estaduais do novo Governo de São Paulo e com o próprio governador eleito João Dória. Embora os municípios da Região, em sua maioria, tenham apoiado a candidatura do atual governador, Márcio França, o presidente Ashiuchi não acredita que Dória vá penalizar o Alto Tietê.

“O governador dos 645 municípios paulista é o Dória. E o consórcio, de forma transparente e tranquila, vai ajudar o governo porque nosso intuito é que o Estado dê certo. Dória terá todo apoio das cidades e acredito que vai ter um olhar diferenciado para a Região, pois ele mesmo colocou que é governador para todos e o consórcio também trabalha para todos da Região”, disse Ashiuchi. “Acabou a eleição e o que interessa agora para população é resultado e resultado é alinhamento do governofederal, governo estadual e município”, concluiu o presidente do CONDEMAT.