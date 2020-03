Conselho de prefeitos do Condemat discute estratégias com comandos da PM e Corpo de Bombeiros

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios de Mogi das Cruzes promoveu nesta sexta-feira (27/03) uma videoconferência com os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir o apoio das corporações aos municípios no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Entre os principais pontos discutidos está a conduta nos casos de óbitos nas unidades de saúde e, principalmente, nos domiciliares. A Região aguarda os laudos de 14 mortes suspeitas e já são 37 pessoas infectadas em curva crescente (aumento de 94,7% em quatro dias).

Diante da orientação de isolamento social, a maioria das cidades do Alto Tietê já promoveu mudanças no funcionamento dos velórios para reduzir a possível exposição ao vírus. O tempo máximo de duração varia de 2 a 4 horas (dependendo do município), com restrição de permanência de 10 a 15 pessoas por sala.

Agora, a preocupação maior das autoridades está em preparar as cidades para agir - de forma rápida, segura e humanitária - nos óbitos suspeitos e confirmados de Coronavírus, o que inclui desde as condutas para manuseio e transporte até o sepultamento dos corpos.

“Algumas cidades já tiveram óbitos suspeitos e enfrentaram dificuldades para atendimento das funerárias e sepultamento. Como o número de casos está aumentando rapidamente, precisamos estar preparados para o pior cenário e o Condemat, mais uma vez, busca o alinhamento regional para que uma cidade ajude a outra, a partir das orientações definidas para o Estado. O envolvimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no apoio aos municípios, é fundamental”, ressaltou o presidente do consórcio, prefeito Marcus Melo (PSDB).

A Região não tem, até o momento, nenhuma morte confirmada e todas as cidades adotaram as medidas restritivas para conter a disseminação do vírus. Ainda assim, o principal pico da Covid-19 é esperado para o mês de abril, com base no que acontece em outros países, principalmente na Itália. Além disso, óbitos confirmados e suspeitos devem seguir os mesmos protocolos, segundo resolução do Estado.

Diante disso, o Condemat orientou os prefeitos a criarem fluxos de procedimento para óbitos em unidades de saúde e também nas residências – Guarulhos, Mogi das Cruzes e Suzano já se adiantaram e vão subsidiar as demais cidades. Os cronogramas devem envolver desde a definição de quem vai assinar o atestado de óbito (nos casos domiciliares) e os protocolos para o manuseio dos corpos – os quais devem ser colocados em invólucro plástico e caixão lacrado -, até a capacidade das funerárias para o atendimento da demanda e a disponibilidade de túmulos para os sepultamentos. Alternativas como câmaras refrigeradas e cremação de corpos também são discutidas pelos prefeitos.

A atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai se dar, principalmente, na cessão de operacional para apoio às equipes municipais e no controle de eventuais situações de tumulto. Também foi discutido o reforço caso alguma cidade necessite restringir acesso ao seu território.

A reunião desta sexta-feira contou com as participações dos prefeitos José Luiz Monteiro (Arujá), Walter Tajiri (Biritiba Mirim), Adriano Leite (Guararema),Vanderlon Gomes (Salesópolis), Fábia Porto (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); dos representantes das Prefeituras de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Itaquaquecetuba; do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe; do tenente-coronel Leandro Lessa, comandante interino do CPAM-12, e do major Edson Lino de Souza, comandante interino do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, corporações que respondem por 8 cidades da Região; e do capitão Hélio Rodrigues Filho, chefe da Sessão Operacional do CPAM-7, e do tenente-coronel Roberto Rodrigues, comandante do 5º Grupamento dos Bombeiros, que respondem pelas cidades de Arujá, Guarulhos e Santa Isabel.