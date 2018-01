Conselho de Turismo de Poá discute novos convênios e ações para 2018

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realizou na terça-feira (30), na Casa do Artesão, a primeira reunião ordinária de 2018 e debateu as ações que estão sendo colocadas em prática em Poá para impulsionar o setor turístico. Foram apresentados detalhes de alguns convênios, dentre eles os que vão garantir a recuperação total e melhorias das avenidas Deputado Castro de Carvalho e Getúlio Vargas e da construção do Centro de Segurança Integrada (CSI).

O secretário de Turismo de Poá, Ronaldo Florido de Oliveira, falou sobre os assuntos debatidos. “Discutiu-se também a retomada das obras do Balneário Vicente Leporace e o planejamento do Conselho para 2018”.

No final de dezembro, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) e o deputado estadual, André do Prado (PR), estiveram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para participar de evento com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que confirmou a liberação de aproximadamente R$ 7 milhões para o município para desenvolvimento dos projetos.

O primeiro é a recuperação da Avenida Getúlio Vagas (1,5 quilômetro) que receberá revitalização completa, com melhoria no pavimento, nas calçadas, na iluminação, no paisagismo e terá, ainda, uma ciclovia (pista para uso exclusivo de bicicletas). Já na Avenida Deputado Castro de Carvalho, as melhorias serão realizadas nos cerca de dois quilômetros da via, beneficiando moradores de diversos bairros. Receberá uma grande modernização, também, com bloquetes nas calçadas. Os recursos contemplarão ainda a construção do CSI, que contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar.

Balneário

Neste mês, Poá retomou as obras da segunda fase do Balneário Vicente Leporace. O equipamento ocupa duas áreas da Avenida Deputado Castro de Carvalho, ligadas por uma estrutura metálica que passa por cima da via. O local contará com piscinas, sala de descanso, vestuários masculino e feminino, banhos de imersão, massagens, duchas, cromoterapia, lanchonete e restaurante.