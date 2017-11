Conselho de Turismo de Poá detalha pontos do Plano Diretor

Poá realizou, nesta terça-feira (28), a reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) na Casa do Artesão. Na atividade, os membros aproveitaram para acertar os últimos detalhes da audiência pública que acontecerá nesta quarta-feira (29), às 10 horas, na Câmara para discutir o Plano Diretor de Turismo. A previsão é que após a audiência pública, o documento seja encaminhado em dezembro para apreciação dos vereadores. Durante a reunião do Comtur, foi designado os integrantes do conselho fiscal do Fundo Municipal do Turismo (Fumtur).

Outro ponto abordado na reunião foi o levantamento dos pontos de interesse turístico da cidade para que posteriormente sejam encaminhados à Secretaria do Estado para entrarem no Mapa Turístico estadual.

A cidade elaborou um inventário turístico do município, constando um levantamento dos pontos turísticos, área de gastronomia, entre outros. “Após o inventário foi feito o processamento de dados, incluindo localizações (mapa turístico) e por último foi realizada a Oficina de Turismo, em que participaram artesãos, membros do Comtur e a empresa Urbatec, responsável pela elaboração do Plano Diretor de Turismo na cidade”, explicou o secretário de Turismo, Ronaldo Florido.

O secretário explicou ainda que a audiência pública é a terceira etapa para a elaboração final do Plano Diretor de Turismo. Na reunião na Câmara com a população e representantes de diversos segmentos da sociedade serão apresentadas as informações levantadas até o momento.

“A participação da população é primordial nesta audiência pública, pois é a oportunidade quando ela poderá conhecer tudo o que já foi apurado até o momento, apresentar propostas e o principal participar ativamente do Plano Diretor que dará um novo norte para o desenvolvimento turístico da cidade”, enfatizou Florido.