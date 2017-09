1ª edição do Sabores do Alto Tietê acontece no próximo sábado com comidas de festas populares

Boa comida, diversão e uma pitada generosa de solidariedade. Esses são os ingredientes para o “Sabores do Alto Tietê”, evento que vai acontecer no próximo sábado (7) e movimentar a população de toda a região em prol dos Fundos Sociais de Solidariedade. A iniciativa é do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e será realizada das 10 às 17 horas, no Largo do Rosário, em Mogi das Cruzes.

Organizado para apresentar ao público uma mostra de comidas que não podem faltar nas festas populares das cidades, o Sabores do Alto Tietê vai transformar o Largo do Rosário numa praça de alimentação, onde o público poderá consumir fritas, esfiha, fogazza, doces, baião de dois, tapioca, churros, nhoque, pastel, pães, queijos e pizza.

As barracas de alimentação serão comandadas pelos voluntários dos Fundos Sociais de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A renda obtida será revertida para os projetos desenvolvidos nessas cidades.

“Essa é a primeira ação regional que fazemos através do Conselho do Fundo Social de Solidariedade, criado pelo Condemat no início deste ano com a participação das 11 cidades da Região. Nosso objetivo é estimular a integração entre os municípios e, principalmente, divulgar os Fundos Sociais, que são um importante braço das prefeituras na assistência à população e no desenvolvimento de projetos para capacitação e geração de renda”, destaca Vanessa Noronha Leite, coordenadora do Conselho do Condemat e presidente do Fundo Social de Guararema.

A programação do Sabores do Alto Tietê contempla também apresentações artísticas para levar diversão ao público. Todas as atrações são da Região e as pessoas poderão conferir apresentações de taikô, zumba,dança cigana, catira (dança típica do folclore brasileiro), espetáculo Primavera & Meio Ambientecom o palhaço Paçoca e shows musicais com a cantora Leandra Oliveira e a dupla Shirley Luiza & Prata Fina.