Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz promove caminhada pelo Setembro Amarelo

No dia 18 de setembro, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cultura de Ferraz de Vasconcelos, realizará uma caminhada dedicada à conscientização sobre a valorização da vida e à prevenção do suicídio. A concentração terá início às 8h, na Rua Francisco Sperandio, 700 – Cidade Kemel.

O evento contará com a presença de profissionais da saúde e de mulheres engajadas na causa, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. Para a vice-presidente do CMDM, Alessandra França de Souza, é fundamental promover ações voltadas especialmente ao público feminino.

“Muitas vezes, as mulheres enfrentam vulnerabilidades relacionadas a fatores de gênero, como a dupla jornada, a violência e a discriminação. Esses aspectos podem comprometer a saúde mental e aumentar o risco de transtornos e até de suicídio”, ressalta.

A caminhada seguirá da Estação Cidadania até a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Durante o trajeto, serão utilizados cartazes informativos e bexigas alusivas à campanha, buscando sensibilizar a população e ampliar a comunicação sobre o tema.

Vale lembrar que, em casos de necessidade, é possível buscar apoio emocional e orientação junto ao Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br. Além disso, as unidades de saúde de Ferraz também oferecem atendimento e acolhimento à população.