Conselho Tutelar do Centro de Mogi volta a operar com telefone convencional de plantão

A unidade Centro do Conselho Tutelar de Mogi das Cruzes voltou a operar. Segundo a Prefeitura, foi solucionado o problema técnico referente ao serviço de telefonia, que fez com que a unidade operasse com um número de plantão provisório por pouco mais de 20 dias. Agora, portanto, já está novamente operando o telefone convencional de plantão, que é o 99606-6499.

O Conselho Tutelar é o encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Está definido pela lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990, em vigor desde 14 de outubro de 1990, e baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente.