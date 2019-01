Conselho Tutelar do Centro passa a atender no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes

A partir de segunda-feira (14), o Conselho Tutelar do Centro passará a atender provisoriamente no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que fica na rua Francisco Franco, nº 133, no Centro. A mudança é temporária e será necessária em função de problemas causados pela forte chuva ocorrida na última terça-feira. O imóvel é alugado e precisará passar por serviços de recuperação e manutenção.

Na última semana, o Conselho Tutelar manteve atendimento e orientação aos usuários, mas está sem linhas telefônicas, sem acesso à internet e sem rede de computadores. O novo telefone para plantão de atendimento é 99606-6499

O Conselho Tutelar é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e está definido pela lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990, em vigor desde 14 de outubro de 1990, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Mogi das Cruzes, são duas unidades, uma no Centro e outra no Distrito de Braz Cubas.