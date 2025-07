Consórcio cobra ampliação dos Programas Estaduais de Emprego

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) promoveu, nesta segunda-feira (30/06), reunião com o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, na sede da Secretaria, em São Paulo.

A iniciativa partiu do consórcio, que articulou a agenda por meio da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Inovação, formada pelos secretários e representantes municipais da área nos 14 municípios consorciados. O objetivo foi apresentar, de maneira regionalizada e integrada, as principais demandas do Alto Tietê relacionadas ao crescimento econômico, empregabilidade, inovação e fortalecimento das cadeias produtivas locais.

Logo no início do encontro, a secretária Executiva Mara Flores realizou uma breve apresentação institucional. Foram apresentadas as principais demandas conjuntas da região ao Secretário Jorge Lima.

A lista conta com a disponibilidade e ampliação dos Programas Estaduais de Empregabilidade no Alto Tietê; estruturação de um Projeto Estadual para Expansão de Polos Industriais nos municípios; criação de um Programa de Crédito Orientado voltado para médias empresas; políticas públicas de fomento à Inovação e Tecnologia; informações e integração aos Programas Estaduais de Capacitação Profissional e Técnica; apoio institucional e celebração de convênios entre a Secretaria Estadual e as Prefeituras da região; fortalecimento das CPLs (Cadeias Produtivas Locais) e incentivo à criação de novas CPLs.

O coordenador da Câmara Técnica, Jorge Salomão Chamma Neto, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mairiporã, ressaltou a importância de pautar o desenvolvimento com uma perspectiva regional. “Acreditamos que as soluções mais efetivas nascem da escuta ativa dos municípios e da construção conjunta. Levamos ao Estado propostas alinhadas com a realidade da nossa região, que precisam de apoio para sair do papel”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, disse que a reunião foi produtiva e abriu caminhos para novas parcerias e oportunidades. "Foi um encontro muito positivo. O secretário Jorge Lima se mostrou totalmente aberto e colocou sua equipe à disposição para apoiar projetos locais e regionais. Saímos de lá com a certeza de que podemos contar com o governo do Estado para fortalecer ainda mais nosso desenvolvimento econômico, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da nossa população", afirmou.

O secretário destacou ainda a importância de pensar o desenvolvimento econômico de forma integrada, considerando as características e potencialidades de cada município.