Consórcio da região recebe convite para participar do Fórum Internacional do Brics

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), recebeu nesta segunda-feira (22), o convite oficial do presidente do Conselho Municipal de São Petersburgo, Mikhail Cherepanov, para a participação das cidades do Alto Tietê no 1º Fórum Internacional dos Municípios de Países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que será realizado entre 19 e 23 de setembro, na Rússia.

O encontro entre as autoridades aconteceu no gabinete do prefeito Guti, em Guarulhos, com as participações da prefeita Fábia Porto, de Santa Isabel, os representantes das prefeituras de Biritiba Mirim, Akira Taziri, e de Itaquaquecetuba, Genival de Lima, e a 1ª Secretária do Conselho Municipal de São Petersburgo, Viktoria Krilova.

Cherepanov apresentou aos representantes do Alto Tietê a proposta do Fórum, que é estimular a cooperação internacional entre os municípios localizados nos países do Brics e fomentar as relações de negócios. Os prefeitos do Condemat destacaram a importância dos acordos bilaterais e vão reunir os projetos do Alto Tietê para discutir as possibilidades de cooperação com a Rússia e outros países do bloco Brics.

“O CONDEMAT é o consórcio que reúne o maior número de cidades da Região Metropolitana de São Paulo. A Região tem localização estratégica, economia diversidade e apresenta muitas oportunidades para investimentos. Esse convite confirma a importância do Alto Tietê num momento em que as cooperações internacionais são uma grande possibilidade de desenvolvimento econômico”, ressalta o presidente Ashiuchi.

O representante do governo russo destacou a articulação regional dos municípios do Alto Tietê e adiantou que a Rússia tem interesse em conhecer os projetos e investir na Região. “O Fórum é a oportunidade de conhecer os projetos interessantes que existem, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e permitir resultados efetivos nas cooperações”, disse Cherepanov, ao destacar as áreas de negócios e esporte, assim como o intercâmbio de experiências municipais dos países do Brics.

O 1º Fórum Internacional dos Municípios de Países do Brics foi desenvolvido pelo município Kupchino, de São Petersburgo, e prevê fóruns de discussões e mesas de reun iões em diversas áreas.

“O Alto Tietê está de portas abertas para as propostas que estão sendo construídas por esse Fórum e para discutir acordos bilaterais. Temos total interesse em avançar nesta agenda”, concluiu o prefeito Guti.