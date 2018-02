Consórcio de municípios e Cultura do Estado discutem ações para museus

Com 14 dos 415 museus e espaços de preservação da memória paulista, o Alto Tietê colocou em discussão nesta semana estratégias para fomentar a preservação da memória nas cidades, assim como para incentivar a circulação de acervos e promover turnês regionais de exposições. Em parceria, a Câmara Técnica de Cultura do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o Sistema Estadual de Museus (Sisem) deram início a tratativas para viabilizar a inclusão dos museus e centros de preservação no cadastro do sistema estadual, o que possibilitará o levantamento de todos os espaços aptos para receber mostras e exposições.

A iniciativa é resultado de uma parceria do Condemat com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo que poderá contemplar, também, cursos, oficinas e assessoramento técnico. Em reunião com secretários municipais de Cultura, o diretor do Sisem, Davidson Panis Kasekei, destacou que, mesmo com as mudanças de hábitos de cultura e comportamentos sociais do mundo contemporâneo, os museus têm resistido fortemente e a preservação da memória pode representar um diferencial competitivo, principalmente quando há articulação regional.

“Será uma grande oportunidade usar esse modelo de mobilização pelo consórcio como uma referência para outras regiões porque as dificuldades são as mesmas, ou seja, de articulação. Aqui tem identidade regional, interesse regional e isso favorece o planejamento não só de exposições, mas de uma atuação mais forte do Sisem, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura”, ressaltou o diretor.

Espaços

Atualmente, o Brasil possui cerca de 3.700 museus e espaços de preservação, sendo que 415 no estado de São Paulo. Os 14 existentes na região estão concentrados nas cidades de Guararema (Estação Ferroviária de Luís Carlos e Casa da Memória); Guarulhos (Museu Histórico Municipal de Guarulhos); Itaquaquecetuba (Museu Municipal de Itaquaquecetuba); Mogi das Cruzes (Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos, Centro de Exposições Cidades Irmãs, Memorial Taro Konno, Museu do Divino Espírito Santo, Museu das Igrejas do Carmo, Museu Histórico Professora Guiomar Pinheiro Franco, Museu Visconde de Mauá, Pinacoteca), Salesópolis (Museu da Energia – Usina Parque de Salesópolis); e Suzano (Museu de Arte e Memória de Suzano).