Consórcio de Municípios prepara compra de 20 mil testes rápidos de Covid-19

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) está finalizando a compra de quase 20 mil testes rápidos para Covid-19. A prioridade será dada aos profissionais de saúde que estiverem com suspeita da doença, além de pessoas com quadro mais severo de sintomas. A previsão é de que os testes sejam entregues no final deste mês.

Eles vão ser adquiridos com recursos recebidos pelos 10 municípios da região para o enfrentamento do novo coronavírus. Os testes nos profissionais deverão ser usados dentro de um Protocolo Regional de Testagem, já que não será possível atender a população de todas as cidades.

Municípios

Segundo o Condemat, além dos que estão sendo comprados, todos os municípios da região poderão realizar aquisições de testes normalmente, de acordo com a demanda de cada um. O consórcio diz ainda que solicitou ao Estado mais unidades, mas elas não foram disponibilizadas até o momento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as amostras são enviadas pelo Ministério da Saúde aos laboratórios de referência.

Suzano

Suzano já obteve 300 testes e ainda deve receber mais 600, ao custo de R$ 110 cada. Ao menos 1 mil testes devem ser adquiridos nas próximas semanas na cidade, tanto com recursos federais quanto estaduais.

Até o momento, foram aplicados 438 testes, sendo 188 da modalidade “teste rápido” e 250 com coleta “via suabe”.

Prioridades

Tem prioridade nos testes todos os óbitos ocorridos com suspeita de Covid-19, além de profissionais da Saúde.

O Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, é a referência para os testes com suabe. O exame é coletado e o tempo de resposta varia, sendo que os dois casos (óbitos e profissionais de Saúde) têm a liberação mais rápida atualmente.

Na rede particular, o tempo de espera gira em torno de uma semana. O instituto avaliou e credenciou alguns laboratórios particulares (entre eles o do Albert Einstein e um grupo que tem uma filial em Suzano).

Dos 250 testes via suabe, cerca de 160 resultados já chegaram. A maioria é encaminhada ao Adolfo Lutz ou laboratórios credenciados pelos hospitais particulares.