Consórcio firma parceria com a Sociedade de Cardiologia para reduzir estatísticas de infarto na Região

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) oficializaram nesta segunda-feira (17) uma parceria para o desenvolvimento na região do Projeto Infarto, que vai capacitar profissionais de saúde de emergência da rede pública com o objetivo de reduzir as estatísticas de internação e morte por doenças cardiovasculares.

Os dados oficiais revelam que, só em 2017, ocorreram 12.491 internações por doenças do aparelho circulatório no Alto Tietê, sendo que, no ano anterior (2016), foram registrados 5.315 óbitos, dos quais 1.830 ou 34,50% por doenças isquêmicas do coração - infarto.

A parceria entre o Condemat e a Socesp acontece no mês dedicado à saúde do coração – dia 29 é o Dia do Coração – e vai atender profissionais da rede pública que atuam nas unidades de saúde e hospitais de emergência da Região com cursos de capacitação para otimizar estratégias já existentes na rede pública.

“Nosso objetivo é capacitar o médico que atende o paciente no pronto-socorro ou mesmo numa UBS a diagnosticar e a tomar uma decisão de atendimento através de protocolos reconhecidos mundialmente, como se fosse um check-list de um piloto de boeing quando vai fazer pouso de emergência”, ressaltam os médicos Agnaldo Piscopo, diretor do Centro de Treinamento de Emergências da SOCESP, Edson Stefanini e Antonio Baruzzi, coordenadores do Projeto Infarto da SOCESP.

O Alto Tietê integra a terceira onda de treinamentos promovida pela Sociedade de Cardiologia para reduzir os índices de mortalidade e internação por infarto. A iniciativa começou na Baixada Santista e Osasco e agora será desenvolvida na Região, que figura entre as que apresentam os maiores índices de mortalidade no Estado de São Paulo.

“Se somar quem morre de câncer, trauma e aids, não dá o que morre num dia de infarto. O infarto é a principal causa de morte e quem morre não é quem está doente. É um quadro súbito em quem nunca sentiu nada e a diferença entre vida e morte é ser bem atendido. Existe tratamento adequado para reduzir as estatísticas de morte 20% para 4,5%”, acrescenta Piscopo.

A iniciativa do Condemat parte da Câmara Técnica de Saúde, que reúne secretários e diretores da área nas 11 cidades da Região. O grupo elegeu, neste ano, dois indicadores para monitoramento e possíveis propostas para avanços regionais, sendo um deles justamente Óbitos e Internações por doenças cardiovasculares – o outro é Mortalidade Infantil.

“Vamos colocar o procotolo funcionando de forma integrada e similar nas 11 cidades da Região para aumentar os índices de salvamento de vida. Tenho certeza que com esses treinamentos vamos melhorar muito os números do Alto Tietê”, diz o presidente do CONDEMAT, prefeito Rodrigo Ashiuchi, que recepcionou a diretoria da Socesp ao lado dos prefeitos José Luiz Monteiro (Arujá) e Fábia Porto (Santa Isabel), assim como de representantes dos prefeitos das outras sete cidades do Alto Tietê e dos secretários de saúde.

“A expressiva atuação da Socesp na difusão do conhecimento em Cardiologia, com responsabilidade social e, especialmente, através do Programa de Educação Continuada, contribuirá de maneira significativa na redução da mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio no nosso território”, enfatiza Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT.

Nos próximos dias, as equipes técnicas da SOCESP e das prefeituras vão definir as datas e turmas para os treinamentos, os quais deverão ser realizados em Mogi das Cruzes.