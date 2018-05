Consórcio pede prioridade no abastecimento para veículos de serviços essenciais

A direção do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê enviou orientações para todos os prefeitos da região para que eles utilizem de meios legais a fim de garantir prioridade no abastecimento de veículos de serviços essenciais nos postos de combustíveis que possuem contratos vigentes com as prefeituras. A medida visa assegurar a continuidade de atendimento de ambulâncias, ônibus escolares, caminhões de coleta de lixo e viaturas das guardas municipais, entre outros.

O Condemat também solicita, junto ao comando da Polícia Militar, apoio e, se necessário, escolta para os veículos que levam combustível aos postos e também aos veículos municipais para que os serviços essenciais não sejam interrompidos nos municípios da região enquanto persiste a paralisação dos caminhoneiros.

“Existe uma crise no abastecimento de produtos, principalmente combustíveis, alimentos e medicamentos e, diante da situação atual, há um grande risco de paralisação de serviços essenciais, como saúde, saneamento, segurança e transporte. Algumas prefeituras já estão se mobilizando com decretos de emergência e liminares e a orientação do Condemat é para que esses meios legais seja adotados com urgência”, ressalta o presidente do Condemat, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano.

A greve dos caminhoneiros já dura vários dias e as cidades já sentem os impactos em diversos setores. O transporte coletivo está operando com frota reduzida, falta combustível nos postos e também já escassez de alguns alimentos.

“O momento atual pede medidas emergenciais e essa priorização no abastecimento dos veículos usados nos serviços essenciais é necessária enquanto perdurar essa situação. Não podemos, por exemplo, correr o risco de não ter ambulâncias para atender emergências”, argumenta o presidente do Condemat.