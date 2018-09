Consórcio promove na próxima terça-feira Fórum Regional da Água

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê realiza na próxima terça-feira, dia 18, o 1º Fórum Regional da Água, uma iniciativa da Câmara Técnica de Gestão Ambiental que visa discutir o papel das cidades e do Estado na gestão e preservação dos mananciais. O evento acontece na semana em que se comemora o Rio Tietê (dia 22) e será realizado na cidade de Salesópolis, onde está a sua nascente.

Com debates voltados principalmente para os técnicos da área ambiental, o Fórum Regional da Águacontará com as participações de representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, da The NatureConservancy, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), do Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes (Semae) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos.

Os painéis acontecem das 9h30 às 12h00, no Espaço Cultural Dita Parente - Mercadão, na área central de Salesópolis. O credenciamento será a partir das 9 horas. No período da tarde, a programação do Fórum Regional da Água prevê uma visita ao Parque Nascentes do Tietê.

"O Alto Tietê é o berço da água da Região Metropolitana de São Paulo, uma das mais importantes do País. Nosso objetivo com esse Fórum é colocar em evidência o papel das cidades diante do quadro atual de disponibilidade de água", ressalta Daniel Teixeira de Lima, coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do CONDEMAT.

"Enfrentamos há pouco tempo uma crise hídrica e é preciso evitar que isso volte a acontecer, com perspectivas de uso racional e de contrapartidas ambientais e financeiras para os produtores de água", conclui.

Maiores informações sobre o1º Fórum Regional da Água pelo telefone 4652-3413.