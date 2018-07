Consórcio reivindica melhorias na saúde das cidades da região

A Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reuniu com o secretário estadual de Saúde, Marco Antonio Zago. Na oportunidade, o grupo solicitou a maior oferta de serviços de necessidade na região. Entre eles está a ampliação da hemodiálise; Reativação dos leitos de psiquiatria do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Dr. Osíris Florindo Coelho; Reabertura do pronto-socorro (PS) infantil do Hospital Luzia de Pinho Melo e a abertura de novos leitos de obstetrícia e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, além do início dos serviços de diagnóstico por imagem no Hospital Auxiliar de Suzano. Na ocasião, o secretário explicou que o atual orçamento da pasta seria insuficiente para os compromissos assumidos, mas que é fundamental identificar as demandas.

Hemodiálise

Neste contexto, é importante ressaltar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes da hemodiálise na região. Desde o ano passado, os institutos de nefrologia de Suzano e Mogi das Cruzes sofrem com a falta de repasses do governo federal. Desde então, as entidades e a Associação de Renais Crônicos do Alto Tietê (Arcat) buscam apoio para evitar o fechamento das unidades.

A situação já chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde por meio do senador José Serra (PSDB), que inclusive visitou o instituto suzanense. Porém, na época, o ministro afirmou que não pode arcar sozinho com as despesas. O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por 68% do valor total do custo por sessão, o que gera o déficit de R$ 90 por paciente. Ainda no ano passado, em entrevista ao jornalista Ayl Marques, os diretores do Hospital Santa Maria propuseram também um futuro serviço de hemodiálise, em parceria com os governos municipais e estadual. A fim de amenizar o caos, o deputado Estevam Galvão (DEM) garantiu a isenção integral da conta de água pelas clínicas de nefrologia no Estado de São Paulo.

O setor de psiquiatria do Hospital Regional de Ferraz passa por reformas, conforme previsto no ano passado pelo então secretário, David Uip. Na ocasião o deputado André do Prado (PR) ressaltou a importância das obras para um atendimento adequado na unidade. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), a região conta com 40 leitos nas alas psiquiátricas administradas pelo SUS, com vagas no Hospital Regional de Ferraz, Hospital Geral de Itaquaquecetuba e no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi.