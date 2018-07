Construção Civil recupera 391 vagas no primeiro trimestre

A construção civil recuperou 391 vagas na região, durante o primeiro trimestre de 2018. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em comparação ao mesmo período do ano anterior, a recuperação foi de 81,9%, já que 477 postos de trabalho foram perdidos no Alto Tietê, entre janeiro e março de 2017. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi das Cruzes e região (Sintramog), Josemar Bernardes André, os resultados ainda são pouco expressivos diante das recentes perdas.

Neste ano, Mogi é cidade com a maior geração de vagas na construção civil, com 950 pessoas contratadas até março. Ao todo, a região admitiu 1.943 trabalhadores e despediu outros 1.552. Apesar do saldo positivo de 391 vagas, a presidência do Sintramog ainda não comemora os resultados.

"Diante da perda de vagas que tivemos nesses períodos, as vagas geradas são muito poucas e está sendo pontual. Em Poá temos a construção de um prédio, que é um dos responsáveis por esta geração, e as obras do 'Minha Casa, Minha Vida', em Itaquaquecetuba", disse Josemar.

No município poanse, mais de 200 funcionários foram admitidos, mas ainda assim o saldo foi de -10 vagas de emprego na construção. Em Itaquá, os contratos também estão nas proporções de 200, assim como as demissões.

Em Suzano, o sindicalista mencionou a retomada de algumas obras particulares, que geraram saldo positivo de 72 vagas. "Esse número é pequeno, está difícil para o setor. Não deu para aliviar as perdas".

De acordo com o presidente, há expectativas de uma tímida melhora no segundo semestre, desde que os demais âmbitos da economia também cresçam. "Se manter a melhoria do setor automobilístico, como tem sido anunciado, tem a possibilidade de termos mais vagas na construção. Nós temos uma área que precisa de demanda e financiamento, que é o 'Minha Casa, Minha Vida'. O governo precisa liberar verba para o programa, que atende moradia à população de baixa renda e ainda gera emprego", defendeu.