Construção da Praça da Cidadania, em Itaquá, chega a 60% de conclusão

A construção da Praça da Cidadania, em Itaquaquecetuba, alcançou a marca de 60% de conclusão. Localizada na Avenida Gonçalves Dias, a estrutura ocupa dois terrenos em volta da UBS Parque Marengo, que somam uma área de 5 mil m² e investimento de R$ 3,9 milhões do Fundo Social de São Paulo.

"Itaquá passa por transformação e isso pode ser visto com muita clareza no Marengo. O bairro foi escolhido para receber esse equipamento por ser um local de vulnerabilidade social e muitas famílias serão contempladas. Essa é a Itaquá do futuro", disse a presidente do Fundo Social de Itaquá, Mila Prates.

No espaço onde será instalada uma parte da Escola de Qualificação Profissional, foi colocado o piso intertravado, escada, arena com arquibancada, mesa de jogos, calçada, academia e jardim de chuva. Ainda está em execução o piso do playground e o plantio de árvores e arbustos do paisagismo.

Já na outra parte da construção, está concluída a fundação, estrutura, fechamento e revestimento interno e externo, cobertura, caixilhos, gradis, a parte de drenagem com aproveitamento de águas pluviais, revestimento cerâmico, piso intertravado, arquibancada com horta e cobertura de policarbonato.

Na área esportiva, as quadras de basquete e poliesportiva, a pista de skate e de corrida, arquibancada, piso, mesas de ping-pong e de jogos, além da pintura da pista de skate foram finalizadas. No momento, está em execução a calçada, a pintura das quadras e da pista corrida.

"A Praça da Cidadania é uma das grandes conquistas da cidade. Como o próprio nome diz, é um equipamento que vai permitir que todos os cidadãos vivam momentos de partilha, ensinamentos e de oportunidade. É onde começam sonhos que vão tornar nossa cidade ainda melhor", completou o prefeito Eduardo Boigues.