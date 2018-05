Cônsul sul-africano visita Mogi para estabelecer parcerias comerciais

O prefeito Marcus Melo recebeu, nesta terça-feira (15), a visita do cônsul-geral da África do Sul, Malose William Mogale, do cônsul político Rudzani Mudau e de Phumla Ngqeza, da Província sul-africana de Free-State. O objetivo do encontro foi criar um relacionamento comercial entre o país africano e empresários mogianos, dos setores da indústria, comércio, hotelaria e turismo, para o estabelecimento de futuras parcerias.

“Nossa prioridade é a geração de emprego e incentivos ao empreendedor para dar celeridade aos investimento”, destacou o prefeito.

Na abertura do evento, foi exibido um vídeo sobre Mogi das Cruzes, em inglês, que mostra a localização e logística privilegiadas da cidade e as características que fazem dela um local de grandes oportunidades de investimentos.

Entre os destaques do vídeo, está a boa infraestrutura; mão de obra de qualidade; instituições de ensino superior, tecnológico, técnico e profissionalizante; serviços públicos de qualidade, sobretudo nas áreas de saúde e educação; cuidados com saneamento e meio ambiente.

Mogi das Cruzes está na 84ª posição no ranking das cem melhores cidades do País para investir em negócios, de acordo com estudo da consultoria Urban Systems divulgado pela revista Exame (2017).

Já o cônsul-geral e sua comitiva fizeram uma apresentação da África do Sul, com ênfase para os setores mais fortes da economia local e dos números do comércio bilateral com o Brasil.

Uma das metas para possíveis parcerias é o incentivo ao turismo (o que favoreceria o crescimento das agências do setor em Mogi das Cruzes), já que a África do Sul possui roteiros específicos com foco na vida selvagem, parques e reservas nacionais.

Com mais de 54 milhões de habitantes, a África do Sul é o quinto país mais populoso do continente africano. É organizado em nove províncias, cada uma com sua legislatura, primeiro-ministro e ministros próprios.

Possui três capitais: Executiva (Pretória), Legislativa (Cidade do Cabo) e Judiciária (Bloemfontein).

Também participaram do encontro o vice-prefeito Juliano Abe, secretários municipais, vereadores e representantes da rede hoteleira, agências de turismo, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio) e Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab).