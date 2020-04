Consumo de água aumenta 3% nas cidades da região, calcula Sabesp

O consumo de água nas casas aumentou 3% na Região Metropolitana de São Paulo, onde se encontra o Alto Tietê. O gasto saltou de 130 para 134 litros por pessoa ao dia. As informações são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Segundo a companhia, nas primeiras semanas de quarentena, o aumento chegou a ser de 6%. A queda para 3% foi influenciada pela temperatura “mais amena” desta época do ano.

A Sabesp diz que o período de quarentena não influenciou tanto na queda dos níveis das represas do Sistema do Alto Tietê quanto a falta de chuvas. Entre os dias 23 de março e 28 de abril, não houve um dia em que o sistema Alto Tietê tenha recebido chuvas acima de 2 milímetros.

Operando com 83,6% de sua capacidade total, o sistema não apresenta risco de falta de água. É o que diz o superintendente de Produção de Água Metropolitana da Sabesp, Marco Antonio Lopez Barros. Segundo ele, apesar da queda no volume de água e a falta de chuvas, não há risco de os moradores da região ficarem sem água.

“A situação das represas está confortável e, apesar do tempo sem chuvas, não há risco de faltar água”, disse Barros.

De acordo com a Sabesp, o volume é suficiente para atender a demanda da população durante os próximos meses, que têm como característica a quantidade menor de chuvas – o chamado “período de estiagem”.

Mesmo assim, a Companhia pede para que a população use de forma racional a água, mantendo a torneira sempre fechada enquanto não necessita diretamente da água.

“Toda a população deve cuidar da saúde, e as recomendações sobre os bons hábitos de higiene devem ser seguidos, mas sem esquecer do uso consciente da água. A Sabesp adotou uma série de ações para combater o coronavírus e reduzir o impacto da pandemia na vida das pessoas, e vai continuar trabalhando para auxiliar a população no que for necessário”, destacou o superintendente.