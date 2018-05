Contratações ganham força na indústria do Alto Tietê

O nível de emprego industrial segue em alta no Alto Tietê e fechou o mês de abril/2018 com variação positiva de 1,07%, o que significou um aumento de aproximadamente 700 postos de trabalho – 300 a mais do total criado em março, como revela a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (16) pelo CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

No ano, Alto Tietê contabiliza uma alta de 5,58% no nível de emprego industrial, o que significa a geração de 3.450 postos de trabalho nas indústrias instaladas nas cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Ao longo dos últimos dos 12 meses, a variação é de 8,18%, o que significa aproximadamente 4.950 empregos criados.

No mês de abril, o Alto Tietê registrou o sétimo melhor desempenho entre as 35 regiões industriais paulistas, com um resultado bem superior a média do Estado, que foi de 0,44%.

“A indústria do Alto Tietê tem mantido uma evolução positiva de desempenho, impulsionada pelo aquecimento da demanda e pelo fato de ter uma grande diversidade produtiva. É claro que o fôlego seria maior se as incertezas do cenário político não fossem tantas e os juros menores, mas as empresas têm, em sua maioria, conseguido ampliar a produção e, consequentemente, criar postos de trabalho”, ressalta José Francisco Caseiro, diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê.

Em abril, o nível de emprego industrial na Região foi influenciado pelas variações positivas de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (5,84%); Produtos de Minerais Não-Metálicos (0,40%); Produtos Têxteis (0,15%) e Veículos Automotores e Autopeças (0,17%).