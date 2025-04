Contrato de concessão de linhas da CPTM será assinado no 1º semestre

O Grupo Comporte, vencedor do leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), deve assinar o contrato de concessão ainda no primeiro semestre de 2025. A informação foi passada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI).

Após a assinatura do contrato, haverá uma fase de transição operacional de 24 meses (dois anos), com treinamentos e operação assistida para garantir uma transição segura entre a CPTM e o novo operador. Ou seja, a operação completa do grupo Comporte terá início a partir do 25º mês.

A pasta informou, ainda, que estão previstos estudos para a resiliência climática e enfrentamento de eventos extremos. O investimento previsto ao longo dos 25 anos de concessão é de R$ 14,3 bilhões.

Intervalo dos trens

O intervalo na Linha 11-Coral deve ser reduzido para três minutos entre Palmeiras Barra Funda e Suzano, e para seis minutos entre Suzano e César de Souza.

Na Linha 12-Safira, o intervalo entre Brás e Itaquaquecetuba deve diminuir de cinco para três minutos, e entre Itaquá e Suzano de dez para seis minutos.

Região

As linhas 11-Coral e 12-Safira atendem cinco das dez cidades do Alto Tietê: Mogi das Cruzes (quatro estações), Suzano (uma estação), Poá (duas estações), Ferraz de Vasconcelos (duas estações) e Itaquaquecetuba (três estações).

O Alto Tietê deve receber um investimento de, pelo menos, R$ 2,4 bilhões. A expectativa da SPI é que todos os trabalhos estejam finalizados até 2032, com grande parte sendo entregue até 2030. Mogi é a cidade com o maior investimento: R$ 1,6 bilhão. As quatro estações devem ser reformadas, além de que todas as passagens de nível da cidade devem ser extintas, sendo substituídas por viadutos, passagens subterrâneas ou passarelas.

Na área de Suzano, o investimento deve ser de aproximadamente R$ 467 milhões, com extensão da Linha 12-Safira, reconstrução de duas passarelas e reformas na estação e em sua área. Poá deve receber um investimento de R$ 355 milhões, com reformas estruturais e modernizações das duas estações e das seis passarelas do município. A ideia é levar mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários.

A previsão é que as duas linhas se estendam. A Linha 11-Coral aumentará até César de Souza, em Mogi das Cruzes, enquanto a Linha 12-Safira terá Suzano como nova estação terminal.