Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração

Em busca da eficiência, eficácia e efetividade nos processos administrativos, a equipe da Controladoria-Geral do município de Ferraz de Vasconcelos visitou a Prefeitura de Arujá para trocar experiências e fazer networking a fim de conhecer e aperfeiçoar processos de trabalho. Esta é a terceira cidade do Alto Tietê visitada com o fim de buscar a melhoria contínua das ações da Corregedoria-Geral, Controle Interno e Ouvidoria. O encontro ocorreu na semana passada.

Para o controlador-geral da Prefeitura de Ferraz, Anderson de Lima, a troca de experiências é importante para que as controladorias possam conhecer o trabalho que cada órgão desempenha e adaptá-los às suas realidades locais: “Vamos em busca de integração sempre levando em consideração a eficiência, eficácia e efetividade das gestões”. Ferraz retorna a Arujá no mês de março para apresentar as tecnologias inéditas criadas em Ferraz com resultados positivos para indicadores municipais.

Em Ferraz, a Controladoria atua por meio de unidades técnicas integradas, sendo elas: Assessoria Especial; Corregedoria Geral; Ouvidoria Geral, Sindicância e Processo Disciplinar; Auditoria e Controle Interno; Pesquisa e Mapeamento de Polícias Públicas e Assessoria de Informação e Inteligência. Em 2024 foi criado o IEG-M P.R.I.M.E (Programa de Resultados e Indicadores Municipais Estratégicos) com números para serem mostrados – de 2022 a 2024, a evolução do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), cresceu 320%. Ferraz saiu de C+ em 2020 para B (em 2024). Ferraz de Vasconcelos classificado na faixa B em 2024, quer consolidar sua posição e avançar gradualmente para o grupo seleto de municípios B+. O P.R.I.M.E será a principal ferramenta de gestão para apoiar esse avaliando, qualificando o planejamento, o monitoramento e a execução de políticas públicas.

Além do P.R.I.M.E, a Controladoria criou o Departamento de Pesquisa e Mapeamento de Políticas Públicas (POP), o AISE – Módulo de castração e gestão de cemitérios e gestão de escolas. Durante a visita feita à Arujá participaram da comitiva ferrazense: Renata de Almeida Freire (corregedora-geral); Anderson de Lima (controlador-geral), Vítor Lima (assessor de gestão da Controladoria), Arlete Pereira (gerente de Divisão) e Melissa Vicente Silva (assessora da Corregedoria), que foram recebidos pelo controlador-geral da Prefeitura de Arujá, Januário Sobrinho.