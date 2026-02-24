Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Região

Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração

No mês que vem, órgão retorna ao município vizinho para fazer uma apresentação dos projetos implantados e que já deram resultados

24 fevereiro 2026 - 14h39Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

Em busca da eficiência, eficácia e efetividade nos processos administrativos, a equipe da Controladoria-Geral do município de Ferraz de Vasconcelos visitou a Prefeitura de Arujá para trocar experiências e fazer networking a fim de conhecer e aperfeiçoar processos de trabalho. Esta é a terceira cidade do Alto Tietê visitada com o fim de buscar a melhoria contínua das ações da Corregedoria-Geral, Controle Interno e Ouvidoria. O encontro ocorreu na semana passada.

Para o controlador-geral da Prefeitura de Ferraz, Anderson de Lima, a troca de experiências é importante para que as controladorias possam conhecer o trabalho que cada órgão desempenha e adaptá-los às suas realidades locais: “Vamos em busca de integração sempre levando em consideração a eficiência, eficácia e efetividade das gestões”. Ferraz retorna a Arujá no mês de março para apresentar as tecnologias inéditas criadas em Ferraz com resultados positivos para indicadores municipais.

Em Ferraz, a Controladoria atua por meio de unidades técnicas integradas, sendo elas: Assessoria Especial; Corregedoria Geral; Ouvidoria Geral, Sindicância e Processo Disciplinar; Auditoria e Controle Interno; Pesquisa e Mapeamento de Polícias Públicas e Assessoria de Informação e Inteligência. Em 2024 foi criado o IEG-M P.R.I.M.E (Programa de Resultados e Indicadores Municipais Estratégicos) com números para serem mostrados – de 2022 a 2024, a evolução do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), cresceu 320%.  Ferraz saiu de C+ em 2020 para B (em 2024). Ferraz de Vasconcelos classificado na faixa B em 2024, quer consolidar sua posição e avançar gradualmente para o grupo seleto de municípios B+. O P.R.I.M.E será a principal ferramenta de gestão para apoiar esse avaliando, qualificando o planejamento, o monitoramento e a execução de políticas públicas.  

Além do P.R.I.M.E, a Controladoria criou o Departamento de Pesquisa e Mapeamento de Políticas Públicas (POP), o AISE – Módulo de castração e gestão de cemitérios e gestão de escolas. Durante a visita feita à Arujá participaram da comitiva ferrazense: Renata de Almeida Freire (corregedora-geral); Anderson de Lima (controlador-geral), Vítor Lima (assessor de gestão da Controladoria), Arlete Pereira (gerente de Divisão) e Melissa Vicente Silva (assessora da Corregedoria), que foram recebidos pelo controlador-geral da Prefeitura de Arujá, Januário Sobrinho. 

