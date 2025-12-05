Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Controladoria Geral de Ferraz participa de Seminário Internacional

Evento reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutir inovação, transparência, controle interno

05 dezembro 2025 - 20h00Por de Ferraz
Controladoria Geral de Ferraz participa de Seminário InternacionalControladoria Geral de Ferraz participa de Seminário Internacional - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Controladoria Geral do Município de Ferraz de Vasconcelos marcou presença no Seminário Internacional 2025 – Boas Práticas em Gestão Pública, realizado em São José dos Campos (SP). 

O evento reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutir inovação, transparência, controle interno, integridade e novos modelos de gestão governamental.

A participação da equipe da Controladoria composta pelos servidores Anderson Lima – Controlador Geral, Renata Freire – Corregedora Geral, Barbara Schiavinati – Assessora Especial da Corregedoria e Vitor Lima – Assessor de Gestão de Controle Interno, reforça o compromisso do município de Ferraz de Vasconcelos com a modernização dos processos, a promoção da eficiência administrativa e o fortalecimento das políticas de integridade, alinhadas às diretrizes da Administração Municipal.

O evento contou com painéis e oficinas técnicas sobre governança e gestão de riscos, inovação no setor público e transformação digital, boas práticas e modelos internacionais de integridade e compliance público.

O controlador geral destacou que a troca de experiências com gestores e pesquisadores de outros países.

“Este tipo de evento traz importantes contribuições para o aprimoramento das políticas de controle interno no município, ampliando a capacidade de prevenir possíveis irregularidades, melhorando os serviços prestados, com o objetivo de favorecer uma cultura de transparência e integridade”, destacou Lima.

