Convenções confirmam 28 candidatos a prefeito em 5 cidades da região

Com a oficialização da candidatura de Gian Lopes (PL) a reeleição em Poá, as cinco principais cidades do Alto Tietê tiveram outras 28 convenções realizadas no último fim de semana e para confirmar candidatos a prefeito.

Poá

Em Poá foram 7 candidaturas confirmadas no total. O vereador Saulo Souza (Avante) confirmou sua candidatura também no último domingo. Mario Sumirê, ex-secretário de Cultura de Poá, pelo PSD, Ronaldo Florido, pelo Patriotas e Naco Fantasia, pelo Cidadania, foram confirmados ontem.

Assim como Azuir Marcolino, pelo PTB, Marcia Bin, pelo Solidariedade e Nelson Bueno, pelo Psol, foram confirmados. Francisco Quintino, PV, fará a convenção nesta quarta-feira.

Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos, o candidato pelo PL será o Dr. Rafu Jr., que terá como vice Juliane Gallo do PSDB. A candidatura dele foi oficializada no último sábado.

Priscila Gambale foi oficializada neste domingo pelo PSD. Irmã do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), ela terá Daniel Balke como vice. Outro confirmado, só que pelo Solidariedade, foi José Izidro Neto. A convenção ocorreu no último sábado.

Também no último domingo, o PSB oficializou Elaine Abissamra como candidata a prefeita. O Rede Sustentabilidade oficializou Clóvis Caetano e por fim Cleusa Brandão também foi oficializada como candidata pelo Democracia Cristã.

O atual prefeito, José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, será oficializado pelo Republicanos.

Itaquá

Em Itaquaquecetuba os quatro políticos que vão concorrer a Prefeitura foram oficializados.

Adriana do Hospital foi oficializada pelo PL de Itaquá. Seu vice será João Seleção, político do PSC.

Fabiano Soares do PT foi nomeado candidato a Prefeitura no domingo. A convenção ocorreu de forma virtual. O vice será Dr. Adervaldo, do Psol.

O Avante também confirmou a candidatura de Heroilma, ex-deputada estadual.

Por fim, o Progressista nomeou o delegado Eduardo Boigues em Itaquá.

Mogi

Em Mogi, o atual prefeito, Marcus Melo, foi oficializado pelo PSDB no fim de semana anterior. Ele terá como vice Sadao Sakai, do PL.

O PT vai sair com Rodrigo Valverde. A nomeação ocorreu no último domingo. O vice na chapa será um candidato do Psol.

Caio Cunha também foi nomeado no dia 4 de setembro, pelo Podemos. Sua vice será a professora Priscila.

O PRTB oficializou no último domingo a candidatura de Felipe Lintz. Assim como Fred Costa, do PDT foi oficializado no domingo.

Miguel Bombeiro, que concorreu em 2016, fará convenção hoje, pelo Pros.

Suzano

Neste último fim de semana foi oficializado a candidatura de Rodrigo Ashiuchi pelo PL, com Walmir Pinto do PDT.

Jorginho Romanos foi nomeado pelo DEM no sábado. Enquanto o PT nomeou Derli Dourado no domingo.

Israel Lacerda (PSL) e Rodrigo Assis (PCdoB) foram nomeados há duas semanas.