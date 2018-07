Convênio com o DER garante R$ 8,1 milhões para pavimentação da Estrada do Taboão

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), assinou nessa quinta-feira, dia 5, em São Paulo, convênio que garante investimentos de R$ 8.173.820,84 para obras de pavimentação de 2.820,73 metros da estrada vicinal Yoneji Nakamura, a Estrada do Taboão. Melo foi recebido pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Raphael do Amaral Campos Junior.

“O Taboão é uma região que concentra empresas importantes da cidade e uma área aberta a receber mais investimentos. Para isso, os investimentos em logística são fundamentais e a assinatura deste convênio conclui uma etapa do trabalho que estamos realizando”, afirmou o prefeito.

Ainda participaram do evento o deputado estadual Marcos Damasio (PR) e os vereadores José Francimário de Macedo (PR), o Farofa; Antonio Lino (PSD); Rinaldo Sadao Sakai (PR); Emerson Rong (PR); além do presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), Osvaldo Baradel, e do secretário municipal de Desenvolvimento, Clodoaldo Moraes.

Durante a audiência, o prefeito e as lideranças políticas mencionaram outra solicitação dos empresários do Taboão – a construção de uma alça de acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70). O superintendente Raphael Campos Junior disse conhecer o pedido, mas o próximo passo consiste na elaboração de um projeto para o acesso.

O presidente da Agestab, Osvvaldo Baradel, disse que a pavimentação trará uma série de benefícios para as 20 empresas instaladas no Taboão. A chegada de matérias-primas e o escoamento da produção ficarão mais fáceis. Ele acredita ainda que mais empresários se interessarão em adquirir áreas para a instalação de novas empresas. “Muitos investidores vinham até aqui e perdiam o entusiasmo devido às condições da estrada. Com a pavimentação, isso certamente vai mudar”, frisou.

Mogi-Bertioga

O vereador Farofa ainda conversou com o superintendente Campos Júnior do DER sobre a realização de obras na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-98). O parlamentar é coordenador da Comissão Especial de Vereadores (CEV) que avalia ações para benfeitorias na SP-98. "Estamos, no momento, fazendo obras emergenciais de contenção da encosta, com muros e outras ações. Mas isso é paliativo, pontual. A solução definitiva ainda está por vir", reforçou Campos Júnior.

O parlamentar mogiano aproveitou para reforçar o convite para que o superintendente visite Mogi para uma reunião sobre a rodovia, que está marcada para a segunda quinzena de agosto. Um balanço será apresentado na ocasião. O secretário de Estado de Logística e Transportes, Mário Mondolfo também deve participar do encontro.