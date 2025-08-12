Convênios de R$ 2 bi preveem alças, viaduto e novas estações em Poá

A Prefeitura de Poá assinou, na tarde desta segunda-feira (11), dois convênios com o Governo do Estado de São Paulo para importantes obras na mobilidade urbana da cidade. Os investimentos chegam a quase R$ 2 bilhões.

Nos convênios estão previstos reforma e modernização das estações de trem e passarelas da cidade e as alças do Rodoanel Mário Covas, que faz parte do Complexo Viário do Alto Tietê. Um novo viaduto também está previsto.

“As alças de entrada e saída do Rodoanel; um novo viaduto na entrada de Poá, a SP-66 virará um novo viaduto; uma reforma e revitalização do viaduto da Vila Varela; uma SP-66 totalmente renovada; uma nova estação de Calmon Viana; uma estação de Poá totalmente reformada; as passarelas revitalizada. Tudo isso está no projeto de quase R$ 2 bilhões que se tornarão realidade nos próximos anos na nossa cidade”, disse o prefeito Saulo Souza.

Para as obras se iniciarem de fato, será necessária a assinatura de um aditivo no contrato com a SPMar. O secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, explicou.

“Já começaram alguns trabalhos, como limpeza de terreno na Avenida Brasil, em Suzano. Isso para que, assim que a gente assine o aditivo, as obras já comecem e sejam entregues em 2027. Creio que esse mês já assinamos o aditivo, que nada mais é do que incluir a obra no contrato com a SPMar”.

O prefeito falou sobre a importância das assinaturas para a cidade. “É o maior investimento que a nossa cidade já recebeu. Assinar os dois convênios é ter a certeza que Poá vai ao próximo nível, com mais progresso, desenvolvimento e geração de emprego. Sem dúvida, é uma transformação em toda a mobilidade urbana da cidade”, comemorou Saulo.

Além do prefeito de Poá, o secretário Benini e a primeira-dama Flavia Souza, estiveram presentes no evento o deputado federal Mauricio Neves; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; o deputado estadual Marcos Damasio; os prefeitos Pedro Ishi e Priscila Gambale; e secretários e vereadores de Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

Maternidade de Mogi abre em outubro com verba mensal de R$ 4 mi

A Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes deve ser aberta em outubro com a presença do governador Tarcísio de Freitas. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, durante assinatura dos convênios para as obras em Poá.

De acordo com o deputado, será assinado um convênio do Governo do Estado com a Maternidade de Mogi. O investimento deve ser de cerca de R$ 4 milhões por mês.

“Nunca foram tantos investimentos na região. Era tudo um sonho, como vai ser um sonho em outubro o governador estar em Mogi trazendo a nova Maternidade para a nossa região. Será muito importante na área da saúde”, disse o deputado em seu discurso.

Em entrevista, André explicou. “Não é uma agenda minha. É um compromisso do nosso governador. Nós já estamos trabalhando. Tivemos uma reunião com nosso governador, a prefeita Mara (Bertaiolli), o vice Téo (Cusatis) e o secretário estadual Eleuses (Paiva, da pasta de Saúde). Ficou acordado que o Estado de São Paulo fará um convênio com a nova Maternidade de Mogi das Cruzes”.

O investimento, que fica próximo de R$ 50 milhões por ano se dá porque é uma obra “necessária”, de acordo com André. “Investimento é para que a nova Maternidade possa operar e atender toda a nossa região. Não é um montante baixo, mas é uma obra importante e necessária para a região”, finalizou.