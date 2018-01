Convocados da Frente de Trabalho reforçam ações de limpeza em Poá

A Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) recebeu um reforço de aproximadamente 150 pessoas do Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional, conhecido como Frente de Trabalho, para realização de serviços como limpeza e manutenção. Os bairros já estão sendo contemplados. São ações de varrição, capinação, pintura, recolhimento de lixo e entulho, dentre outros.

As equipes estão trabalhando em diversas ruas do Centro, Vila Varela, Calmon Viana, Nova Poá, Vila Perracine, Jardim Obelisco, Jardim Débora, Vila Anchieta, Cidade Kemel, Vila Amélia, Jardim Julieta, Vila Bandeirantes, Vila Júlia, além dos terminais de ônibus no Kemel, Jardim São José e Nova Poá, passagem subterrânea na região central (limpeza), Praça dos Eventos (região central), Praça Zumbi dos Palmares (Conjunto Alvorada), Praça Ruy Barbosa (Centro), Praça João Lopes da Silva (Nova Poá), Ambulatório de Saúde Mental, entre outros locais.

Segundo explicou o prefeito Gian Lopes (PR), nos próximos dias os trabalhadores da administração municipal estarão em mais bairros, atendendo as demandas da população. “Começamos a convocar as pessoas para Frente de Trabalho e é muito gratificante poder oferecer uma oportunidade para todos, muitos há meses sem emprego e renda. E conto com eles, que reforçarão o trabalho de zeladoria do município e em poucos meses já teremos uma cidade mais bonita e organizada”, comentou o prefeito, reforçando que mais pessoas serão convocadas para Frente de Trabalho nos próximos dias.

O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, disse que sua equipe tem se empenhado ao máximo para todos os bairros serem beneficiados com trabalhos de manutenção e que as atividades continuam nos próximos dias. “Para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima”.

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura explica que jogar lixo doméstico ou entulho em locais públicos e em terrenos baldios pode resultar em multa.