Cooperação investe U$$ 100 mil no programa Mogi 500 anos

O prefeito Caio Cunha (PODE) assinou nesta terça-feira (31), em Mogi das Cruzes, o termo de cooperação técnica de financiamento de US$ 100 mil, equivalente à R$ 500 mil, entre o município e a Cooperação Andina de Fomento (CAF) – o Banco de Desenvolvimento de América Latina – que garante recursos para a execução do Programa Mogi 500 Anos. O valor recebido da CAF entra para cidade como fundo perdido, nome dado a um financiamento não-reembolsável. A cidade hoje tem 462 anos, o programa estipula uma meta que até os 500 anos do município os problemas estruturais da cidade sejam solucionados.

O projeto fará um estudo empenhado no crescimento e na desigualdade social da cidade, sustentabilidade ambiental e o atendimento dos serviços públicos. Serão seis eixos baseados nesses três principais para tornar a cidade: inovadora e criativa, dinâmica e conectada , planejada e sustentável, saudável e pacífica, educadora e inclusiva, protagonista e eficiente.

A equipe da Prefeitura estará atuando junto com empresas da cidade, nos próximos cinco meses, para estudar como tornar Mogi uma cidade do futuro. O estudo será pago diretamente pelo CAF para as empresas responsáveis. A estimativa é que o resultado do estudo seja entregue entre junho e julho deste ano.

“Queremos com este estudo entender quais os aspectos dos problemas da cidade. Entender como ela cresce, quais os fatores de expansão do município. Será um estudo feito com profundidade não só estruturante mas também social e cultural. Todos os problemas só acontecem porque não foram pensados a longo prazo. Vamos pensar no futuro com estrategias”, explicou o prefeito.

O secretário municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Lucas Porto explica que dentro do projeto terá formação de grupos para estudarem a cidade. Serão convidados cidadãos experts na cidade para debater melhorias dentre os seis eixos de estudo. A câmara municipal também vai atuar no programa , ouvindo a população sobre as melhoras da cidade.

A população poderá opinar ativamente através das pesquisas e consultas que a Prefeitura irá lançar em breve.

“Vamos consultar a população como um todo. Queremos saber quais são os principais problemas na visão delas. Onde esperam que a cidade esteja nos próximos anos. Queremos proporcionar uma qualidade de vida de média a longo prazo”, disse o secretário.

Com o diagnóstico em mãos, a equipe da Prefeitura vai atuar na criação de uma organização que será responsável pela elaboração dos projetos para captação de recursos. “É um plano da cidade, para isso precisamos envolver todos os atores para o plano seguir em frente nas próximas gestões. Com as metas estabelecidas, o próximo governo pode até mudar as estratégias, mas sabem onde vão chegar a longo prazo”, afirmou o prefeito.