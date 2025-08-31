Envie seu vídeo(11) 4745-6900
31/08/2025
Região

Cooperativa de Mulheres de Jundiapeba lança loja Recicla Troca

Iniciativa foi inspirada na loja Vale Reciclar do Fundo Social de Arujá e conta com o apoio da presidente Clau Camargo

30 agosto 2025 - 16h59Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A Cooperativa das Mulheres Unidas na Reciclagem (Coopermur), que fica em Jundiapeba, lançou, nesta semana, o projeto “Recicla Troca”, uma iniciativa voltada para a sustentabilidade e o incentivo à preservação ambiental. A ação foi inspirada na loja Vale Reciclar, idealizada pelo Fundo Social de Arujá, e surge com o objetivo de estimular a comunidade a trocar materiais recicláveis por produtos, fortalecendo a consciência ecológica e a economia solidária.

Na manhã de hoje (30), a presidente do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo, esteve pessoalmente na sede da cooperativa para conhecer de perto a implantação do projeto e acompanhar o andamento da iniciativa. A visita reforçou a parceria já construída desde abril, quando representantes da Coopermur estiveram em Arujá para conhecer a experiência do Vale Reciclar, referência no Estado de São Paulo.

“Estamos trazendo esse projeto para Mogi e queremos expandir para toda a região. É um projeto sem fronteiras, importantíssimo para o meio ambiente e para o futuro do nosso planeta”, destacou Clau Camargo durante a visita.

A Coopermur está, neste momento, em fase de mobilização e busca por parceiros, como mercados, empresas e instituições que possam apoiar a execução do projeto e fortalecer sua imagem de responsabilidade social e ambiental.

Membro da Coopermur, Devanir Barbosa, reforçou a relevância da ação:
“Esse é um passo muito importante para as mulheres e demais cooperados. O Recicla Troca vai nos ajudar a cuidar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, gerar benefícios para a população. Com o apoio da sociedade e das instituições, vamos conseguir fortalecer esse projeto sustentável.”

O Recicla Troca pretende unir conscientização ambiental, inclusão social e fortalecimento comunitário, sendo mais uma ferramenta para transformar a relação da população com os resíduos sólidos.

A loja fica na sede da cooperativa , na Rua Francisco Ferreira Lopes, 4412, em Jundiapeba. Além disso também opera de maneira itinerante nas feiras municipais.

