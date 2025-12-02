Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi deixa cargo após 11 meses

01 dezembro 2025 - 20h28Por Fernando Barreto - de Mogi
Trabalhava desde janeiro na coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de MogiTrabalhava desde janeiro na coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi - (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi, Viviane Strelec, anunciou nesta segunda-feira à noite o seu desligamento do cargo após pouco mais de 11 meses.

Ela assumiu o posto com a posse da prefeita Mara Bertaiolli.

Em comunicado à imprensa nesta segunda, ela agradeceu a prefeita Mara Bertaiolli.

“Agradeço à prefeita Mara Bertaiolli, que entendeu meus motivos, pessoais, e aceitou meu pedido desligamento. Agradeço ainda pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho”, disse em trecho da nota.

Ela reforça que a Prefeitura está amparada “com excelentes profissionais” que darão continuidade “ao trabalho árduo para tornar a cidade de Mogi das Cruzes cada vez mais acolhedora e próspera para toda a população”.
Ela também diz que “em breve” um novo coordenador será anunciado. 

“A cada um de vocês, meu sincero agradecimento pela parceria de trabalho e por diariamente levarem as ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes a todos os cantos da cidade. A vocês todo o meu respeito, carinho e gratidão”, conclui Viviane Strelec.

A coordenador teve passagem pelo Diário de Suzano no início dos anos 2000 e trabalhou durante 15 anos como assessora do ex-deputado Estevam Galvão até se licenciar do cargo. 

Ela estava na Assembleia Legislativa, como assessora do também deputado Marcos Damásio, até receber o convite para assumir a coordenadoria de Mogi, ainda em 2024, durante a campanha de Mara. 

