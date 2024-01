Coordenadores das Câmaras Técnicas do Condemat tomam posse nesta quinta-feira

Os novos coordenadores das Câmaras Técnicas (CTs) do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) tomaram posse nesta quinta-feira (18) durante cerimônia realizada na sede da entidade.

Nesta gestão, serão 10 eixos estratégicos que atuarão em diversas áreas para apoiar e subsidiar o trabalho do consórcio, além de Grupos de Trabalho e o Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade.

sA meta é reforçar a atuação e a representatividade junto aos governos Estadual e Federal, assim como avançar no desenvolvimento integrado.

O presidente do Condemat, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis, ressaltou a importância das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho para desenvolver projetos e discutir os desafios que afetam a região. “Todos os integrantes das equipes enxergam o trabalho do Condemat de maneira regionalizada, o que dá mais repercussão para nossas ações. Temos uma grande força política e estamos consolidados com uma população que supera os três milhões de habitantes. Com um trabalho bem fundamentado vamos avançar em vários serviços públicos que já estão em andamento e outros projetos que estão por vir”, reforçou.

A novidade para esse ano é que as Câmaras Técnicas passaram de 14 para 10 e serão, inicialmente, 11 grupos de trabalho. As mudanças foram implementadas para dar mais dinamismo ao trabalho do consórcio.

Já os grupos de trabalho atuarão nas áreas de Bem-estar Animal; Cultura; Defesa Civil; Drenagem; Finanças; Habitação; Jurídico; Mobilidade; Resíduos Sólidos, Segurança Pública e Segurança Alimentar.

Os coordenadores são: Felipe Almeida (Mogi) e Thiago Severo (Ferraz de Vasconcelos) – Agricultura; Fábio Cavalcante (Guarulhos) e Rodrigo do Prado Moraes (Santa Branca) – Assistência Social e Direitos Humanos; Odvane Rodrigues (Guararema) e Alcides Leme (Poá) – Desenvolvimento Econômico e Inovação; Elvis Vieira (Suzano) e Cláudio Rodrigues (Mogi) – Desenvolvimento Urbano; Silvana de Fátima Nascimento (Salesópolis) e Leandro Bassini (Suzano) – Educação; Edson Rodrigues dos Santos (Santa Isabel) – Esportes; Daniel Lima (Mogi) e Douglas Nepomuceno (Salesópolis) – Gestão Ambiental; Caio Vieira (Arujá) e Luan Aparecido de Oliveira (Igaratá) - Gestão Pública; Adriana Martins (Guararema) e Virgínia Leme (Biritiba) – Saúde; e Ricardo Balcone Pereira (Guarulhos) e Fernando César Brandão (Mairiporã) – Turismo.