Região

Coordenadoria da Mulher realiza capacitação com novos Guardas Civis Municipais

14 janeiro 2026 - 16h47Por de Ferraz
Coordenadoria da Mulher realiza capacitação com novos Guardas Civis MunicipaisCoordenadoria da Mulher realiza capacitação com novos Guardas Civis Municipais - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Coordenadoria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos promoveu hoje (14), uma capacitação voltada aos 34 novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa teve como objetivo fortalecer a atuação dos agentes no atendimento e na proteção às mulheres, por meio da ampliação do conhecimento sobre direitos, prevenção e enfrentamento à violência de gênero.

Durante a capacitação, a coordenadora Juliane Gallo abordou temas fundamentais como os direitos da mulher, os diferentes tipos de violência: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, a importância da autonomia feminina e noções de educação financeira como ferramenta de empoderamento e prevenção de situações de vulnerabilidade.

Para a Subcomandante da GCM, Ivone Soares, a capacitação representa um avanço importante na construção de uma segurança pública mais consciente e preparada. “Capacitações como essa são essenciais para que nossos guardas estejam aptos a compreender a realidade das mulheres, agir com empatia e garantir um atendimento mais eficiente e humanizado. Investir em conhecimento é investir na proteção da vida”, destacou.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a formação humanizada e qualificada da Guarda Civil Municipal, preparando os novos agentes para lidar com situações sensíveis de forma técnica, responsável e acolhedora.

