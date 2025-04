Coordenadoria da Mulher reúne diretores de escolas em Ferraz

A Coordenadoria da Mulher e a direção da Casa da Mulher Paulista Ferrazense realizaram nesta sexta-feira, dia 25, uma conversa com diretores de 18 escolas estaduais do município para o evento: “Fortalecendo a rede: as escolas no enfrentamento da violência contra a mulher”.

A roda de conversa foi realizada na própria sede da Casa da Mulher, no Jardim Ferrazense, e reuniu além dos representantes das escolas, as integrantes da Guardiã Maria da Penha e as equipes da Coordenadoria da Mulher e Casa da Mulher respectivamente.

O objetivo foi apresentar como funciona o atendimento da Coordenadoria e da Casa da Mulher, que embora atuem juntas, são serviços complementares.

A Casa da Mulher atende as mulheres vítimas de violência e oferece serviços como Assistência Jurídica, Atendimento com Psicóloga, Assistente Social e atividades culturais como dança, ginástica e trabalhos manuais. Já a Coordenadoria da Mulher discute políticas públicas em prol das ferrazenses.

A diretora de Proteção à Mulher da Coordenadoria da Mulher, Léia Costa Moraes, falou do objetivo com este evento para que todos os profissionais da Educação saibam identificar qualquer tipo de violência e trazer as demandas, quando houver, para à Casa da Mulher.

A abertura foi feita pela diretora da Casa da Mulher, Adriana Trajano, que apresentou toda a estrutura da unidade, bem como da coordenadoria. A Guardiã Maria da Penha representada pela subcomandante Ivone também falou sobre o trabalho realizado pela corporação em parceria com os órgãos envolvidos e o Ministério Público para a proteção da mulher ferrazense, principalmente as que estão amparadas com medidas protetivas.

Neusa Zenker, diretora da escola estadual Carlindo Reis, afirmou que a iniciativa é muito importante:“É necessário discutirmos o tema e precisamos muito estar com esta rede de apoio integrada, pois muitas vezes as mães e até as adolescentes nos procuram porque enfrentam o problema em casa. Sabendo o que o município pode oferecer de ajuda e apoio, enfrentamos tudo da melhor forma”, finalizou.