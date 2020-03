Coronavírus ameaça produção das indústrias do Alto Tietê

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo no Alto Tietê (Ciesp Alto Tietê) acredita que as empresas da região podem ser afetadas pelo coronavírus. De acordo com a nota enviada pela entidade, o Ciesp acompanha com preocupação a evolução da epidemia da doença por diversos países, incluindo o Brasil, e os problemas e impactos que o COVID-19 podem causar à economia mundial.

Segundo a associação, algumas indústrias paulistas estão com dificuldade na importação de matéria prima, em especial empresas que lidam com produtos ligados a componentes eletrônicos. Entretanto a situação é pontual e os casos são isolados.

Contudo, o Ciesp aponta que, dependendo dos desdobramentos da doença nos próximos dias, a situação pode escalar e afetar indústrias e empresas ligadas a outros ramos, o que é "bastante negativo visto que a indústria brasileira vem de um registro de queda na produção em 2019 e patinando para se recuperar."

A instituição também ressalta que é preciso registrar preocupação com outros setores que são diretamente prejudicados pela epidemia.

"Não podemos ignorar também os impactos no mercado de ações e em outros setores, principalmente o de turismo e mesmo nas viagens de negócios, muitas delas suspensas em razão dos riscos."

Para a entidade, a expectativa é de que as autoridades de saúde consigam controlar a epidemia rapidamente, de forma que evite mais mortes, e ajude a economia global a voltar aos eixos.

O Ciesp Alto Tietê abrange oito cidades da região. Entre essas estão Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. Somente nessas localidades, aproximadamente 1850 indústrias de diversos ramos de atuação estão situadas.