Coronavírus faz 1.101 vítimas fatais no Alto Tietê desde o início da pandemia; letalidade está em 5%

O novo coronavírus fez, até esta terça-feira (18), 1.101 vítimas fatais no Alto Tietê, com 7 mortes registradas no último dia. Mesmo com o alto índice, taxa de letalidade do vírus está em 5,65%. A região também registrou 530 novos casos positivos - terceiro maio número em 24 horas até o momento - e total chega a 19.480. São 11.012 recuperados da doença.

As novas mortes estão divididos entre cinco cidades: Biritiba-Mirim (1), Ferraz (1), Mogi (2), Poá (1) e Suzano (2).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 291 óbitos. Salesópolis segue em último, com dez. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (64), Biritiba-Mirim (22), Ferraz de Vasconcelos (125), Guararema (27), Itaquá (223), Mogi (291), Poá (83), Salesópolis (10), Santa Isabel (59) e Suzano (197).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 5.945, tendo registrado 177 novos casos. Salesópolis figura em último, com 175, tendo registrado 3 novos contaminados. Suzano teve 36 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.555), Biritiba-Mirim (260), Ferraz de Vasconcelos (1.494), Guararema (398), Itaquá (3.287), Mogi (5.945), Poá (1.464), Salesópolis (175), Santa Isabel (914) e Suzano (3.988).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 3.431 recuperados. Enquanto Salesópolis o menor, com 156. Em Suzano foram 13 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.296), Biritiba-Mirim (162), Ferraz (840), Guararema (311), Itaquá (1.539), Mogi (3.431), Poá (560), Salesópolis (156), Santa Isabel (575) e Suzano (2.142).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 64 1.555 1.296 Biritiba 22 260 162 Ferraz 125 1.494 840 Guararema 27 398 311 Itaquá 223 3.287 1.535 Mogi 291 5.945 3.431 Poá 83 1.464 560 Salesópolis 10 175 156 Santa Isabel 59 914 575 Suzano 197 3.988 2.142 Total 1.101 19.480 11.012

Casos suspeitos