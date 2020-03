Coronavírus: hospitais do Alto Tietê estão fora de lista de especializados

O coronavírus tem sido um dos principais assuntos tanto na mídia regional, com sete casos suspeitos notificados - dois estão sob análise - quanto a nível nacional e global. Na região, em uma eventual confirmação de infectado, o paciente teria que buscar tratamento em hospitais da Capital, Interior ou Litoral. Isto porque as cinco unidades do Alto Tietê estão fora da lista de referência no combate à doença.

Segundo o Estado, os hospitais de referência para o tratamento de casos graves da doença são: Hospital das Clínicas de São Paulo e Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital. No interior, HCs de Ribeirão Preto (USP) e Campinas (Unicamp), Hospital de Base de São José do Rio Preto e, no litoral, o Emílio Ribas II, do Guarujá. Juntas, essas unidades contam com cerca de 4 mil leitos, sendo mil de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além disso, a pasta estadual de saúde pontuou que o Instituto Adolfo Lutz está preparado para analisar os casos suspeitos. “possui kits diagnósticos para analisar amostras e realizar contraprova de laboratórios particulares, se preciso”, disse.

É importante entender que, para suspeita de infecção da nova doença, o COVID-19, sigla em inglês para ‘coronavirus diasease 2019’ (doença por coronavírus 2019, em tradução livre), o paciente deve procurar qualquer unidade de saúde, seja Unidade Básica de Saúde (UBS), hospital público e/ou particular, para retirar sangue e, assim, dar início às orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é o isolamento social até que o resultado do exame descarte ou confirme a infecção pelo coronavírus.

SINTOMAS

Os sintomas do coronavírus são febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza é preciso observar outros aspectos epidemiológicos, como histórico de viagem em área com circulação do vírus ou mesmo contato próximo a algum caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para a doença.

Dicas de prevenção

A OMS deu dicas de prevenção da doença: cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; Não compartilhar objetos de uso pessoal; Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;- Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente; Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.