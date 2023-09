Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto espera até 610 mil veículos no feriado de Independência

A previsão da Ecopistas é de que até 610 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em direção ao Interior, de quarta-feira (6) até domingo (10), durante o feriado de Independência, comemorado dia 7 de setembro.

O fluxo de veículos deve ser mais intenso, no sentido do interior, já na quarta-feira (6), a partir das 8h até meia noite e na quinta-feira (7) das 5h às 18h. O retorno para São Paulo, deve ter maior tráfego no sábado (9), das 15h às 21h, e no domingo (10), a partir das 8h até meia-noite.

Por conta do alto movimento esperado, a concessionária atuará com reforço na sua equipe de atendimento na rodovia para garantir uma viagem tranquila aos motoristas. O período contará com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.

Recursos disponíveis

A concessionária disponibilizará, diariamente, cinco ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, seis rotas de inspeção de tráfego, sete guinchos leves e dois guinchos pesados, além de um caminhão irrigadeira. Durante o período de maior movimentação, a empresa contará ainda com o apoio extra de seis guinchos.

Pagamento por aproximação e autoatendimento

Para dar mais agilidade na passagem pelos pedágios, a Ecopistas disponibiliza o pagamento por aproximação, com cartões de débito e crédito em todas as cabines de cobrança manual. Na praça de São José dos Campos, no km 92 da Carvalho Pinto, a concessionária disponibiliza ainda duas cabines de autoatendimento para veículos de passeio, uma em cada sentido, onde é possível pagar por aproximação de forma totalmente autônoma.

Além disso, nos horários de pico, as praças de pedágio funcionarão com capacidade máxima e, caso necessário, será implantada a Operação Papa-fila nas praças de Itaquaquecetuba e Guararema. Nessa atividade, funcionários, devidamente identificados, estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines.

Dicas de segurança

A concessionária recomenda que antes de iniciar a viagem, o motorista faça a revisão do veículo e verifique os principais itens, como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas, além dos níveis de água, óleo do motor e combustível. Para uma viagem segura, é imprescindível respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo da frente, sinalizar com antecedência a mudança de faixa e sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, além de evitar o uso do celular ao dirigir e não ingerir bebidas alcóolicas quando for dirigir.

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego, além de pedir apoio mecânico ou médico, os usuários podem usar o WhatsApp da Ecopistas, que é o 0800 777 0070, e que também é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24h de forma totalmente gratuita.

Também é possível pedir auxílio pelos telefones de emergência localizados às margens das rodovias a cada quilômetro. Para informações, além do 0800, os usuários podem conferir a situação de tráfego por meio do perfil do Twitter @ecopistas ou no site www.ecopistas.com.br.

Acesso às rodovias



O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto dá acesso a importante vias que levam às praias do litoral Norte de São Paulo e região do Vale do Paraíba.