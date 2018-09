Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto terá obras de melhorias e conservação

A Ecopistas, concessionária do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realizará bloqueios nas rodovias sob sua concessão para obras de melhoria e conservação, de 15 a 21 de setembro. Os serviços atendem ao contrato de concessão da Ecopistas e são acompanhados pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Neste domingo (16), a rodovia Carvalho Pinto terá obras para a recuperação do pavimento entre o km 68 e o km 70 (região entre Guararema e Jacareí), na pista em direção ao interior, com o bloqueio das faixas da direita 2, 3 e acostamento, das 8 às 18 horas.

De segunda (17) a sexta-feira (21), a rodovia Ayrton Senna receberá obras para reparo de defensa metálica, drenagens, sinalização vertical e varrição mecanizada entre o km 11,2 e o km 60 (região entre São Paulo e Guararema), nos dois sentidos da via, com o bloqueio da faixa da esquerda (01) das 7h às 18h.

Serviços de manutenção do pavimento da rodovia Carvalho Pinto serão feitos, em ambos os sentidos da via, do km 61 ao km 134 (região entre Guararema e Taubaté), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com o bloqueio alternado entre todas as faixas.

Trabalhos para reparo de defensas metálicas e da sinalização vertical serão realizados na rodovia Hélio Smidt, nos dois sentidos da via, entre o km 0 e o km 2,4, de segunda a sexta-feira, com o bloqueio da faixa da esquerda (01) das 6h30 às 18h.

A programação de obras semanal da Ecopistas está sujeita a alterações, em função de necessidades operacionais e condições climáticas.