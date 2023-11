Correios e sindicato chegam a acordo e greve é cancelada

Uma assembleia estava marcada para às 19 horas desta quinta onde confirmaria ou não a greve. Caso confirmada, 300, dos 600 funcionários da região entrariam em greve, o que afetaria pelo menos 100 mil mercadorias diariamente.

Em nota, a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) anuncia uma conquista significativa na correção de 18 inconsistências cruciais no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a direção dos Correios. Esta vitória expressiva representa não apenas uma correção no papel, mas uma transformação nas condições de trabalho e remuneração para os trabalhadores dos Correios.

Entre as principais conquistas, destacamos a substituição do abono salarial por um Vale Alimentação Extra de R$ 1.500,00, com coparticipação reduzida. Outros pontos incluem a antecipação da incorporação do reajuste salarial, garantia de reajuste em todas as funções, implantação imediata da Entrega Matutina em todos os Centros de Distribuição, intervenção das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAAs) em casos de assédio, adiantamento do 13º Salário, agendamento de concurso público e redução de mensalidades no Plano de Saúde a partir de janeiro de 2024.

A mobilização constante da categoria foi crucial para esses avanços, fortalecendo a posição da FINDECT nas negociações. A direção dos Correios, inicialmente intransigente, recuou diante da pressão e atendeu às principais reivindicações.

Principais Conquistas Detalhadas:

1 – Ao invés da concessão de um abono salarial de R$ 1.500 em Janeiro/2024 com descontos de até 50% em folha, será concedido um Vale Alimentação Extra de R$ 1.500,00 – coparticipação de apenas R$ 7,50 – antecipado para 15/12/2023. 2 – Antecipação da incorporação do reajuste salarial de R$ 250,00, originalmente previsto para julho, agora para janeiro/2024; 3 – Garantia do reajuste na tabela de todas as funções, em Janeiro/2024; 4 – Implantação da Entrega Matutina em carácter excepcional e IMEDIATO em todos os CDDs do Brasil; 5 – Garantia de intervenção das CIPAAs nos casos de assédios nas unidades; 6 – Adiantamento do 13º Salário à partir de março/2024; 7 – Agendamento de reunião com órgãos governamentais, com a participação da FINDECT, para abertura urgente de Concurso Público; 8 – Redução na mensalidade e na coparticipação no Plano e Saúde, à partir de Janeiro/2024;



Os Correios do Alto Tietê e de todo País não vão mais entrar em greve a partir das 22 horas desta quinta-feira. Conforme noticiou o DS, havia a possibilidade de uma greve iniciar-se.