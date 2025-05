Cortejo pelo Dia da Luta Antimanicomial encerra mostra 'Ivone & Nise: Mulheres em Espiral' em Mogi

No dia 17 de maio de 2025, data que antecede o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, a mostra “Ivone & Nise: mulheres em espiral” convoca a sociedade para a 2ª edição do Cortejo que celebra os avanços da Reforma Psiquiátrica. A concentração será a partir das 10h, no Largo do Rosário, no centro de Mogi das Cruzes.

Com objetivo de resgatar e celebrar o legado da parceria de Dona Ivone Lara e Nise da Silveira pela saúde mental do Brasil, a mostra está em sua 3ª edição. Antes de se tornar uma das maiores sambistas do país, nos anos 1940, a então enfermeira, terapeuta ocupacional e assistente social Ivone Lara compôs a equipe da médica psiquiatra Nise da Silveira, no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Juntas elas foram pioneiras em desenvolver atividades que transformaram o tratamento de pessoas com sofrimento psíquico no país, como substituir lobotomias e eletrochoques por ateliês de pintura e aulas de música.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é um dos resultados desse legado. A data marca uma importante reflexão sobre as conquistas do movimento que teve início no final da década de 70 com Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) e tem Nise da Silveira como um dos seus principais expoentes, e desencadeou uma série de ações em prol de pessoas com sofrimento psíquico. A Lei 10.216/2001 que protege os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental é um grande exemplo dessa história.

O Cortejo pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial fecha a programação da mostra que faz parte do Programa de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC), da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, e iniciou a programação em fevereiro, realizando rodas de samba, saraus, rodas de conversa, discotecagem, grupos de estudo e oficinas inspiradas pelas histórias de Ivone e Nise e com o fio condutor das artes e saúde mental . Confira a programação completa!

Inspirada na oficina de canto oferecida aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) da cidade e que compôs a mostra em 2024, a oficina “Luta Antimanicomial em Voz e Gesto”, realizada no Centro de Convivência Cooperativa (CECCO) de Mogi das Cruzes, outro equipamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) voltado para o cuidado da saúde mental e promoção da saúde, foi um dos grandes destaques do projeto esse ano. A atividade combinou vivências musicais e corporais com práticas de escuta e artes visuais, convidando à reflexão sobre a Luta Antimanicomial. A última aula da oficina será realizada dia 16 de maio, das 14h às 16h, na sede do CECCO, Rua Francisco Franco, 291, Centro, Mogi das Cruzes, e vai preparar os participantes para o cortejo auxiliando na criação de cartazes e estandartes. A atividade é aberta e tem entrada gratuita.

“Será um momento muito importante para nos unirmos nas ruas pela afirmação e conscientização da luta antimanicomial, pela defesa de direitos ao cuidado em saúde mental, ao acesso a ações artísticas e culturais como estratégias de saúde, e também contra a cultura de patologização e outras questões que atualmente integram um sistema de adoecimento coletivo. É a segunda vez que acontece um ato pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial em Mogi das Cruzes, o que era inédito até ano passado quando nos organizamos pela primeira vez na última edição do projeto. Com muita emoção encerraremos mais uma mostra Ivone & Nise durante este cortejo, junto com usuários do CECCO, parcerias, entidades e coletivos da cidade que também caminham com nós e apoiam lutas pela produção de vida”, finaliza Mariana da Matta, uma das idealizadoras da mostra.