CPTM abre processo seletivo para vagas de estágio a partir desta sexta-feira (22/09)

A partir desta sexta-feira (22/09), estudantes de nível superior poderão se candidatar a vagas de estágio na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As inscrições online prosseguem até 12h do dia 16/10, sem qualquer cobrança de taxa.

Os candidatos deverão ter no mínimo, 18 anos de idade, estar regularmente matriculado no semestre do curso informado no Edital do Processo Seletivo. Estarão disponíveis 104 vagas para estudantes das áreas de Administração, Administração Pública, Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, da Computação e Econômicas, Comunicação e Marketing, Design Gráfico, Design Instrucional, Direito, Enfermagem, Agrimensor, Engenharia Ambiental, de Automação, Civil, de Produção, Elétrica e Telecomunicação, Informática, Jornalismo, Logística, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado, Secretariado Executivo, Tecnologia em Secretariado e Transporte Terrestre.

As inscrições e provas acontecerão online no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) (www.ciee.org.br). No site também será divulgado o edital do processo seletivo, com todas as informações, cursos atendidos e pré-requisitos. Assim que confirmada a inscrição, o candidato já estará apto a realizar a prova online, que será composta de 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, sendo apenas uma correta.

O estagiário deve cumprir uma jornada de trabalho de 6 horas diárias com carga horária de 30 horas semanais. A remuneração de bolsa salário é de R$ 984,06, além de auxílio transporte de R$ 184,80 e vale refeição de R$ 1.104,33.

Após encerramento das inscrições será divulgada a classificação e os aprovados serão convocados pela ordem de classificação para o preenchimento das vagas disponíveis. A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 16/11/2023. A convocação dos estudantes para preenchimento das vagas pode ocorrer no prazo de até 12 meses.

Os interessados devem participar do processo seletivo acessando o site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico.