CPTM abre venda extra de ingressos para o Expresso Turístico no feriado de 7 de setembro

Quem pretende passar o feriado de 7 de setembro na Capital Paulista, vai ganhar mais uma opção de lazer na comemoração do Dia da Independência do Brasil. A partir das 12h desta sexta-feira (25), estará aberta a venda de ingressos para viagem extra no Expresso Turístico da CPTM com destino à Vila de Paranapiacaba.

Serão ofertados 352 assentos na composição do Expresso Turístico, considerando 88 lugares por carro.



Para adquirir os ingressos e mais informações sobre o regulamento de viagem, além dos canais de atendimento, basta acessar a plataforma do Expresso Turístico pelo link https://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Expresso-Turistico.aspx

Expresso Turístico

Desde 2009, a CPTM colocou em atividade o Expresso Turístico, passeios de trem que saem da Estação Luz, no centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd - Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). Durante a viagem, o turista aprecia a paisagem e conhece um pouco da história dos pontos localizados ao longo da malha férrea.



Atualmente, o embarque é realizado às 8h30 da plataforma 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas é às 16h30. No total, são 352 poltronas, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).