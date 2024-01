CPTM adota mudanças na Linha 11-Coral nos horários de pico devido à manutenção na Linha 12-Safira

A CPTM adotou nova estratégia operacional para a Linha 11-Coral nos horários de pico da manhã e tarde, com o objetivo de minimizar os impactos da crescente demanda por conta das obras de melhorias na Linha 12-Safira - que interrompem a circulação entre as estações Brás e Tatuapé.

As viagens entre Luz e Guaianases (loop interno) e Luz e Estudantes estão mantidas, mas a companhia está realizando viagens entre as estações Luz e Suzano, com o objetivo de melhorias nas manobras operacionais, propiciando mais fluidez na circulação no trecho de maior movimento, entre Luz e Suzano, que representa 91,4% da demanda da linha.

Travessão "X" do Brás

Os novos AMVs formarão dois travessões (em formato de X), para facilitar a chegada e partida das composições na Estação Brás, permitindo maior fluidez na circulação dos trens nesta linha. Além da instalação do equipamento, obras na rede aérea e outros sistemas de circulação também são necessárias, o que explica a necessidade da paralisação total da circulação no trecho.

A Linha 11-Coral, que também teve seus horários de pico estendidos, junto com a Linha 3-Vermelha do Metrô, está com a transferência na Estação Tatuapé liberada de forma gratuita durante todo o período de interdição, são alternativas mais rápidas aos passageiros para seguir viagem, visto que ambas atendem as duas estações, Brás e Tatuapé.

Os colaboradores da CPTM estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação são informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

A CPTM continuará atenta aos resultados da interdição no fluxo de passageiros nas Linhas 11-Coral e 12-Safira, e poderá adotar novas estratégias sempre visando minimizar o impacto no trajeto.