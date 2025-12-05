Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

Durante o sábado e o domingo, haverá alteração de plataforma para embarque e desembarque

05 dezembro 2025 - 11h30Por Da região
- (Foto: Laura Barcelos/DS)

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (6) e domingo (7), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

A partir das 23h de sábado até as 8h de domingo, os trens da Linha 11-Coral utilizarão a plataforma 1 nas estações Suzano, Jundiapeba e Bráz Cubas em ambos os sentidos. No mesmo período, na Linha 12-Safira, as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino utilizarão a plataforma 1 em ambos os sentidos. As mudanças nas linhas acontecem para obras de modernização na via permanente, além de carga e descarga de materiais.

Na Linha 10-Turquesa, das 8h às 17h de domingo, os trens não circularão entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. O passageiro poderá utilizar a Linha 11-Coral como alternativa. As alterações são necessárias para a realização de manutenção preventiva de equipamento de via. E, das 9h às 17h, os trens irão utilizar a plataforma 4 da Estação Juventus-Mooca e 2 na Estação Brás.

Durante toda a operação comercial de domingo, o Expresso Aeroporto terá intervalo de 1 hora. 

A CPTM esclarece que os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bom Prato da região tem funcionamento alterado neste fim de semana
Região

Bom Prato da região tem funcionamento alterado neste fim de semana

Poá intensifica ações de segurança com o início da Operação Papai Noel
Segurança

Poá intensifica ações de segurança com o início da Operação Papai Noel

Centro Oncológico promove manhã de prevenção ao câncer de pele no Parque da Cidade, em Mogi
Região

Centro Oncológico promove manhã de prevenção ao câncer de pele no Parque da Cidade, em Mogi

Ciranda realiza Feira Natalina no Centro de Mogi 
Região

Ciranda realiza Feira Natalina no Centro de Mogi 

1&ordm; Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê acontece nesta sexta-feira, em Suzano
Região

1º Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê acontece nesta sexta-feira, em Suzano

Obras faz vistorias na Vila Olímpica e no Centro de Triagem de Resíduos
Região

Obras faz vistorias na Vila Olímpica e no Centro de Triagem de Resíduos