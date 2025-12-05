CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (6) e domingo (7), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

A partir das 23h de sábado até as 8h de domingo, os trens da Linha 11-Coral utilizarão a plataforma 1 nas estações Suzano, Jundiapeba e Bráz Cubas em ambos os sentidos. No mesmo período, na Linha 12-Safira, as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino utilizarão a plataforma 1 em ambos os sentidos. As mudanças nas linhas acontecem para obras de modernização na via permanente, além de carga e descarga de materiais.

Na Linha 10-Turquesa, das 8h às 17h de domingo, os trens não circularão entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. O passageiro poderá utilizar a Linha 11-Coral como alternativa. As alterações são necessárias para a realização de manutenção preventiva de equipamento de via. E, das 9h às 17h, os trens irão utilizar a plataforma 4 da Estação Juventus-Mooca e 2 na Estação Brás.

Durante toda a operação comercial de domingo, o Expresso Aeroporto terá intervalo de 1 hora.

A CPTM esclarece que os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.