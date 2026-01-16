CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (17) e domingo (18), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Na Linha 11-Coral, das 21h até o final da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 da Estação Calmon Viana para embarque e desembarque em ambos os sentidos. A partir das 23h até o fim da operação, nas estações Estudantes e Mogi das Cruzes, o embarque e o desembarque ocorrerão pela plataforma 4, enquanto em Jundiapeba e Braz Cubas será utilizada a plataforma 2. As alterações são necessárias para a realização de manutenção preventiva na máquina de chave.

Das 21h até o fim da operação comercial na Linha 12-Safira, o embarque e o desembarque na Estação Engenheiro Manuel Feio serão pela plataforma 2. A mudança ocorre em razão da realização de carga e descarga de dormentes no trecho.

No domingo (18), nas Linhas 10-Turquesa e 11-Coral, das 4h às 6h e das 21h até o fim da operação comercial, os passageiros que seguem viagem até a Estação Palmeiras-Barra Funda devem realizar uma parada obrigatória na Estação Brás.

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial, os trens chegam e partem exclusivamente pela plataforma 1 nas estações José Bonifácio e Dom Bosco. A estratégia também é necessária para a realização de obras de infraestrutura. E das 4h às 6h e das 21h até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque na Estação da Luz serão na plataforma 4.

Já na Linha 12-Safira, durante toda a operação comercial de domingo, os trens circulam pela plataforma 1 nas estações Jardim Romano e Itaim Paulista. Além disso, das 8h até o fim da operação, a circulação na Estação Tatuapé ocorre pela plataforma 4. As intervenções envolvem a substituição de cabos e outros serviços de manutenção.

Outras linhas

No sábado (17), na Linha 10-Turquesa, das 23h até o final da operação, o embarque e o desembarque na Estação Mauá, sentido Palmeiras-Barra Funda, serão feitos pela plataforma 1, e sentido Rio Grande da Serra, pela plataforma 4. Já nas estações Guapituba e Ribeirão Pires, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. Nos dois trechos haverá manutenção preventiva na máquina de chave.

No domingo, na Linha 10-Turquesa, das 8h às 17h, os trens circulam somente até a Estação da Luz. A alteração é necessária para a execução de obras de infraestrutura. Para seguir viagem até a Estação Palmeiras-Barra Funda, os passageiros podem utilizar como alternativa a Linha 11-Coral.

Ainda na Linha 10-Turquesa, entre 9h e 19h, os trens no sentido Palmeiras-Barra Funda não prestam serviço na Estação Utinga. As ações são necessárias para a substituição de dormentes, execução de soldas e outras obras de manutenção. Os passageiros que desejarem desembarcar nesta estação devem seguir até a estação São Caetano e retornar no sentido Rio Grande da Serra.

O Expresso Aeroporto opera com intervalo de uma hora nos dois sentidos e funciona exclusivamente das 7h às 20h do domingo.